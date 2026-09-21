Nueva York comienza hoy a enviar 8.5 millones de cheques de hasta $200: quiénes los recibirán

Nueva York comenzó este 21 de septiembre a enviar cheques de ayuda energética de hasta $200, como parte de un programa de $1,000 millones destinado a aliviar los gastos de los hogares. Los envíos continuarán durante los próximos meses.

The U.S. Sun informó este domingo que 8.5 millones de cheques comenzarían a salir desde hoy y que los pagos se extenderán hasta diciembre.

¿Quiénes recibirán los cheques de hasta $200?

La cantidad dependerá de los ingresos y del estado civil utilizado para presentar la declaración de impuestos.

Las parejas que presentaron una declaración conjunta y tuvieron ingresos inferiores a $150,000 recibirán el pago máximo de $200.

Para quienes declararon conjuntamente y ganaron entre $150,000 y $300,000, el cheque será de $150.

Los contribuyentes que presentaron su declaración de manera individual y tuvieron ingresos inferiores a $150,000 recibirán $100.

El programa, denominado Protecting Our Wallets Energy Rebate (POWER), forma parte de una iniciativa de $1,000 millones incluida en el presupuesto estatal.

Los pagos se realizarán mediante cheques enviados por correo entre septiembre y diciembre.

No es necesario solicitar el pago

Los residentes que cumplan con los requisitos recibirán automáticamente su cheque.

Los beneficiarios deben haber residido en Nueva York y presentado a tiempo su declaración estatal correspondiente al año fiscal 2024.

La información oficial del estado añade otros requisitos: haber sido residente de Nueva York durante todo 2024, encontrarse dentro de los límites de ingresos correspondientes y no haber sido reclamado como dependiente en la declaración de impuestos de otra persona.

Esto significa que las personas elegibles no tienen que presentar una solicitud adicional para acceder al beneficio.

Hochul señala el aumento de las facturas de servicios

La gobernadora Kathy Hochul presentó los cheques como una medida para brindar alivio a las familias ante los costos de energía.

“Tenemos un paquete integral. Hemos incluido un plan de protección al contribuyente en el presupuesto porque la gente está aterrorizada de pagar sus facturas al final del mes”, declaró Hochul.

La gobernadora también se refirió al impacto de los servicios públicos en los presupuestos familiares: “Y una de las facturas que sigue subiendo y subiendo es la de los servicios públicos”.

“El invierno, los costos de calefacción, el aire acondicionado en verano: todo esto supone una enorme carga para nuestras familias”.

Los cheques no llegarán todos al mismo tiempo.

El proceso comienza el 21 de septiembre y continuará por correo hasta diciembre, por lo que los beneficiarios deberán estar pendientes de sus buzones durante los próximos meses.

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