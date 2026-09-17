Casemiro pidió Balón de Oro para Messi: “Sigue siendo el mejor”

Casemiro pidió el Balón de Oro para Lionel Messi tras marcar su gol número 100 y luego de la victoria de Inter Miami por 2-0 ante Cruz Azul en la final de la Campeones Cup.

En la zona mixta del Nu Stadium, Casemiro se detuvo a hablar con la prensa tras un nuevo éxito del conjunto de Florida. El brasileño aseguró que el capitán argentino “sigue siendo el mejor” y destacó su nivel en el Mundial y en la MLS.

Messi y Casemiro marcaron los goles del triunfo en la final disputada ante Cruz Azul. Ambos anotaron de cabeza y fueron artífices de un nuevo título.

Casemiro mantuvo el mismo discurso que David Beckham y el entrenador Kily González. Los tres coincidieron en que Messi merece el Balón de Oro por su rendimiento con 39 años.

“Sigue siendo el mejor. Lo probó en el Mundial y lo sigue haciendo en la MLS. Con él es mucho más fácil”, dijo el mediocampista.

Casemiro levanta la mano en favor del Balón de Oro para Messi.



Entiende como funcionan los votos y que siempre los que están en Europa tienen mayor atención.#InterMiamiCF #Messi pic.twitter.com/m916LQOsjv — José Armando (@Jarm21) September 17, 2026

El brasileño explicó que el premio depende de la votación, pero insistió en que la actuación de ‘La Pulga’ en el Mundial debe pesar. El argentino metió ocho goles y cuatro asistencias y quedó como segundo máximo anotador histórico.

“Sabemos que con él es posible y lo probó en el Mundial. Pero no me toca hablar a mí. Cuando juegas con un compañero siempre quieres que gane, pero eso le toca a la gente en la votación”, afirmó.

Casemiro también señaló que Messi compite en desventaja frente a los jugadores que actúan en Europa. “Se lo dan a quienes están en el fútbol europeo, se ignora lo que pasa en América, pero Messi puede robárselo”, comentó.

El volante pidió valorar el momento del argentino, que se encuentra ya en el final de una exitosa carrera y que recientemente anunció su retiro de la selección albiceleste.

“Lo único que deseo es mucha suerte. Pero que la gente vea lo que hizo en el Mundial, que es muy importante. Tenemos que disfrutarlo porque no sabemos hasta cuándo vamos a tenerlo. Es algo increíble por lo que hizo y sigue haciendo por el fútbol”, cerró.

Esta edición del Balón de Oro se celebrará el 26 de octubre en Londres y está siendo mediáticamente disputada. Lamine Yamal y Kylian Mbappé salieron recientemente a pedir públicamente el Balón de Oro para ellos.



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