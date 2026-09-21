Presidente de Irán estará presente en Nueva York para la Asamblea General de la ONU

Presidente de Irán, Masud Pezeshkian, viajará este miércoles a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), donde se espera que pronuncie un discurso ante el organismo internacional y que mantenga reuniones con otros líderes de Estado, en el marco de la guerra entre ambos países.

El director de Relaciones Públicas de la Oficina del Presidente, Habibolá Abasi, confirmó la agenda a la agencia IRNA. Además de sus intervenciones diplomáticas, Pezeshkian sostendrá encuentros con intelectuales iraníes que residen en suelo norteamericano, al mismo tiempo que denunció obstáculos en el viaje.

“Trump, como parte de una medida hostil sin precedentes del Gobierno estadounidense, ha denegado los visados a algunos miembros de la delegación iraní de alto nivel, incluidos integrantes del equipo de prensa de Pezeshkian”, denunció Abasi.

Restricciones diplomáticas y antecedentes de viaje

El gobierno estadounidense informó previamente la autorización del ingreso de la delegación iraní “en cumplimiento de nuestras obligaciones como país anfitrión”, según fuentes oficiales citadas por EFE.

Sin embargo, el grupo diplomático será más reducido en comparación con el año anterior, cuando también se rechazaron visados a integrantes del equipo de prensa. Los representantes de la República Islámica estarán sujetos a limitaciones de desplazamiento y a la prohibición de adquirir productos de lujo en Nueva York.

Normativas para recibir naciones enemigas en la ONU

Por mandato del Acuerdo de Sede de la ONU, Estados Unidos debe permitir el ingreso de diplomáticos acreditados ante la organización internacional, a pesar de no mantener relaciones diplomáticas directas con Teherán.

La visita de Pezeshkian ocurre a casi siete meses del inicio del conflicto armado iniciado el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, las cuales provocaron la muerte del líder supremo Alí Khamenei, bombardearon infraestructura nuclear, militar y civil iraní, e infligieron más de 3,000 fallecidos en la nación asiática.

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