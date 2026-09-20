Ro Khanna pide a Trump y Xi un acuerdo para limitar la inteligencia artificial: “Es como ganar una guerra nuclear”

El congresista demócrata Ro Khanna pidió este domingo al presidente Donald Trump y mandatario chino Xi Jinping negociar un acuerdo internacional para establecer límites al desarrollo de la inteligencia artificial y evitar que la competencia tecnológica entre ambas potencias derive en riesgos que podrían ser catastróficos.

“Ganar una guerra de IA es como ganar una guerra nuclear. Es catastrófico para la civilización”, afirmó Khanna durante una entrevista con Margaret Brennan en Face the Nation, de CBS News.

Khanna, principal demócrata del Comité Selecto sobre el Partido Comunista Chino, sostuvo que Estados Unidos y China deben acordar estándares básicos para el desarrollo de esta tecnología, incluso en medio de las acusaciones de Washington contra empresas chinas por copiar modelos estadounidenses.

El congresista planteó que cualquier acuerdo debería incluir mecanismos de supervisión internacional, controles en los centros de datos y herramientas que permitan verificar el cumplimiento de las normas. La intención, explicó, sería determinar cómo se utilizan los modelos y evitar que la competencia tecnológica impida establecer medidas de seguridad comunes.

Agencias estadounidenses como el FBI, la NSA y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad han acusado a empresas chinas de utilizar técnicas de “destilación” para extraer información de modelos estadounidenses y reproducir sus capacidades a gran escala.

Khanna reconoció esas acusaciones y sostuvo que la copia de modelos estadounidenses constituye precisamente una razón para establecer regulaciones. Sin embargo, insistió en que la competencia no elimina la necesidad de que ambos gobiernos acuerden límites para los sistemas más avanzados.

“Obviamente, no se puede confiar ciegamente en los chinos”, afirmó, antes de comparar un eventual acuerdo sobre IA con los tratados internacionales de control de armas. Su propuesta, dijo, debería basarse en el principio de “confiar y verificar”, con mecanismos que permitan comprobar que los compromisos son respetados.

Propone prohibir la IA que se mejore a sí misma

Ro Khanna planteó dos principios que deberían formar parte de un eventual acuerdo entre Trump y Xi.

El primero sería prohibir la llamada inteligencia artificial auto-mejorable o “auto-mejorable recursiva”, es decir, sistemas capaces de modificar y perfeccionar continuamente sus propias capacidades. Khanna advirtió que un desarrollo de ese tipo podría dificultar el control humano sobre la tecnología.

El segundo consistiría en establecer salvaguardas para impedir que los sistemas de IA sean utilizados para fabricar armas biológicas o nucleares.

Khanna dijo que las cartas que envió a empresas chinas como DeepSeek y Alibaba no pretendían constituir por sí mismas una solución. Su objetivo era obtener información sobre las actividades de esas compañías y llamar la atención sobre la necesidad de un acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y China.

El congresista consideró que este asunto debería estar entre los primeros puntos de la agenda de la próxima reunión entre Trump y Xi.

La dimensión de la competencia tecnológica también está relacionada con las inversiones de China en infraestructura para IA. Bloomberg informó en junio que Pekín prepara un plan de unos 2 billones de yuanes, equivalentes a unos $295,000 millones de dólares, durante cinco años para construir centros de datos en todo el país.

El proyecto contempla una participación importante de empresas estatales y el uso de proveedores nacionales.

El caso del académico estadounidense detenido en China

Durante la entrevista, Khanna también pidió que la situación de los ciudadanos estadounidenses detenidos en China forme parte de las conversaciones entre Trump y Xi.

El congresista se refirió específicamente a su elector Min Zin, un académico estadounidense que lleva 100 días detenido por las autoridades chinas y que, de acuerdo con Khanna y CBS News, permanece sin acceso a un abogado y sin una fecha fijada para comparecer ante un tribunal.

El Departamento de Estado estadounidense lo ha designado como ciudadano detenido injustamente por China.

La esposa de Zin, Sylvia Zin, contó a CBS News que las autoridades le informaron que su esposo está acusado de poner en peligro la seguridad nacional, pero que la familia no ha recibido más detalles sobre el caso. La mujer pidió que Trump intervenga para conseguir su liberación.

Zin fue detenido después de llegar a China para participar en una conferencia a la que había sido invitado. Su caso se produce mientras Washington mantiene advertencias sobre el riesgo de detenciones y restricciones de salida para ciudadanos estadounidenses en China.

El Departamento de Estado señala que algunos estadounidenses han sido detenidos injustamente y advierte sobre la aplicación arbitraria de las leyes locales y las prohibiciones de salida.

Khanna afirmó que comparte la posición del secretario de Estado Marco Rubio sobre la necesidad de abordar estos casos y dijo que Estados Unidos no puede aceptar que ciudadanos o académicos estadounidenses sean detenidos por sus opiniones.

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