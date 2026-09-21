Trump cuestiona al juez de la demanda de medios y anticipa una apelación

El presidente Donald Trump cuestionó este lunes al juez federal Timothy Kelly, encargado de revisar la demanda presentada por CNN, MS NOW y Politico contra el veto que les impide acceder a la Casa Blanca, y adelantó que su Gobierno apelará el fallo si resulta contrario a sus intereses, aunque la primera audiencia del caso todavía no se ha celebrado.

Trump criticó al magistrado en un mensaje publicado en Truth Social y recordó que Kelly fue quien en 2018 ordenó restituir temporalmente las credenciales del entonces corresponsal de CNN en la Casa Blanca, Jim Acosta, después de que la administración Trump se las retirara.

“Les ha salido un gran juez —para sus intereses—”, escribió el presidente, antes de señalar que Kelly fue nombrado por él mismo para el Tribunal Federal del Distrito de Columbia en 2017.

El mandatario afirmó que su Gobierno recurrirá “casi sin lugar a dudas y como de costumbre” si la decisión judicial no favorece a la Casa Blanca. También volvió a defender la prohibición de acceso impuesta a los tres medios.

Trump sostuvo que no debería permitirse la entrada a la Casa Blanca a medios que, según su valoración, publican “noticias falsas”. Añadió que el Despacho Oval debe ser tratado “con decoro, respeto y dignidad” y acusó a los medios vetados de distorsionar y degradar deliberadamente sus informaciones.

Trump defiende el veto a los medios

El presidente también insistió en que la cobertura sobre él y sobre asuntos relacionados con su administración es, según afirmó, mayoritariamente negativa y errónea.

La disputa comenzó después de que la Casa Blanca prohibiera el acceso de CNN, MS NOW y Politico al complejo presidencial. Los tres medios presentaron este lunes una demanda federal en Washington D. C. en la que sostienen que la medida vulnera sus derechos constitucionales.

Las organizaciones solicitaron al tribunal que restablezca su acceso mientras continúa el proceso judicial. La demanda fue asignada precisamente al juez Timothy Kelly, quien ya intervino en el litigio de CNN relacionado con Jim Acosta durante el primer mandato de Trump.

La disputa judicial se produce además después de que ABC, CBS, NBC y Fox News suspendieran la cobertura televisiva conjunta de los actos presidenciales en solidaridad con los tres medios vetados. El sistema de pool permite compartir las imágenes de los eventos de Trump entre las principales cadenas y otros medios.

La primera audiencia del caso está prevista para este miércoles en un tribunal federal de Washington D. C., donde las partes expondrán sus argumentos sobre la prohibición de acceso a la Casa Blanca.

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