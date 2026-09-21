Trump inaugura el nuevo helipuerto de la Casa Blanca sin cobertura televisiva

El presidente Donald Trump inauguró este lunes el nuevo helipuerto de la Casa Blanca en medio de un inusual vacío de cobertura televisiva: las principales cadenas del país decidieron suspender el sistema conjunto que habitualmente permite transmitir los actos presidenciales, en solidaridad con CNN, MS NOW y Politico, vetados por la administración.

Trump cortó con unas grandes tijeras doradas una cinta azul, blanca y roja antes de abordar el Marine One, en el que viajó hacia la base militar de Andrews para continuar posteriormente su traslado a Nueva York con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Sin embargo, la ceremonia no contó con la cobertura habitual de las cadenas que integran el pool televisivo presidencial. ABC, CBS, Fox News y NBC acordaron no sustituir a CNN, a la que correspondía este lunes proporcionar las imágenes compartidas de los actos de Trump.

Como consecuencia, durante la transmisión de la Casa Blanca no se pudieron escuchar las declaraciones que Trump realizó durante la inauguración. La ausencia del pool dejó a la propia administración como fuente de las imágenes del acto, pero sin el audio necesario para seguir las palabras del presidente.

Trump made his first remarks without the TV pool and it is impossible to hear him through the White House feed. He is doing an unveiling of the new helipad just before Xi’s visit.



Nothing but static for 9 minutes and Trump is wheels up. pic.twitter.com/xpMqvA7SSJ — Sophia Cai (@SophiaCai99) September 21, 2026

Conflicto con la prensa

La inauguración del helipuerto coincidió así con la primera jornada en la que las grandes cadenas suspendieron su cobertura conjunta después de que Trump prohibiera el acceso a CNN, MS NOW y Politico a las instalaciones de la Casa Blanca.

Las cinco cadenas que forman el pool televisivo —ABC, CBS, CNN, Fox News y NBC— señalaron que el público tiene un interés fundamental en recibir información independiente y que ninguna administración debería restringir a un medio por estar en desacuerdo con su cobertura.

Trump defendió este lunes su decisión. En un mensaje publicado en Truth Social, afirmó que la Casa Blanca no estaba llevando a cabo un ataque contra la prensa libre.

Mientras tanto, CNN, MS NOW y Politico presentaron una demanda contra Trump y su administración ante un tribunal federal de Washington D. C. Las organizaciones sostienen que el veto viola sus derechos constitucionales y buscan recuperar el acceso a la Casa Blanca.

El primer vuelo desde las nuevas instalaciones

El nuevo helipuerto había sido planteado meses atrás como una alternativa al uso habitual del césped de la Casa Blanca para las operaciones del helicóptero presidencial, con el objetivo de evitar el deterioro de los jardines.

Tras la ceremonia, Trump partió en el Marine One acompañado por la jefa de gabinete, Susie Wiles; el subjefe de gabinete, Stephen Miller; la asesora de comunicación, Margo Martin; y la asistente presidencial Natalie Harp.

La comitiva llegó posteriormente al aeropuerto JFK de Nueva York a bordo del Air Force One, desde donde Trump se trasladó para participar en las sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas y en las reuniones previstas durante su estancia en la ciudad.

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