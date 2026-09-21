Cuatro de las principales cadenas televisivas suspenden cobertura conjunta de Trump tras reciente veto

Las cuatro principales cadenas de televisión de Estados Unidos, ABC, CBS, Fox News y NBC, decidieron este lunes la señal y cobertura compartida de los actos del presidente Donald Trump en respuesta al veto de acceso a la Casa Blanca contra CNN, MS NOW y Politico.

“El público tiene un interés vital en recibir información precisa e independiente sobre su gobierno. Ninguna administración debería restringir a un medio de comunicación por oponerse a sus reportajes”, declararon estos medios en una declaración conjunta.

Estos cuatro canales integraban junto a CNN el grupo encargado de producir y distribuir las imágenes de las actividades presidenciales a nivel global.

Sin embargo, el presidente Donald Trump negó atropellos contra la prensa y arremetió contra las “fake news” en una reciente publicación en Truth Social.

“La Casa Blanca no está emprendiendo un ataque contra la prensa libre”, declaró Trump. “Está emprendiendo un ataque contra las ‘fake news’, un fenómeno que ha crecido como un cáncer en nuestro querido Estados Unidos de América”.

Demanda y solicitud de medida de emergencia

En respuesta a la revocación de credenciales anunciada el pasado viernes, los medios afectados interpusieron este lunes un recurso legal contra el mandatario en el Tribunal de Distrito de Washington D.C. La demanda contempla audiencias preliminares durante el transcurso de esta semana.

“Esta mañana, notificamos al gobierno que presentamos una demanda hoy mismo para proteger nuestros derechos de la Primera Enmienda y defender el principio de que el gobierno no decide qué informa o publica la prensa”, señalaron estos medios en un comunicado conjunto.

Asimismo, el documento expuso los motivos manifestados por la Casa Blanca para la suspensión de credenciales: “Sin previo aviso ni procedimiento alguno, la Casa Blanca revocó las credenciales de nuestros periodistas porque se oponía a nuestros reportajes”.

Como parte del proceso ante el juez federal, CNN, MS NOW y Politico solicitaron la restitución inmediata de los pases de prensa y presentaron una petición de orden de emergencia para mantener el acceso a las instalaciones oficiales mientras se desarrolla el juicio.

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