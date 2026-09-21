Trump indultó a caddie de la PGA que cumplió condena por tráfico de cocaína y no pudo estar el Abierto Británico

Donald Trump ha vuelto a ser noticia dentro del deporte luego de haber indultado al caddie de la PGA Eric Larson, quien cumplió 11 años de prisión por tráfico de cocaína y no pudo trabajar en el Reino Unido.

El indulto de Trump no fue anunciado públicamente. De acuerdo con ‘The New York Post’, el presidente lo firmó el 3 de septiembre y llamó por teléfono a Larson y a English para dar la noticia.

Trump pardons golf caddy whose drug-dealing conviction kept him from British Open: 'I got a chance now' https://t.co/bPo67uu1WS pic.twitter.com/EmbXrTqqzZ — New York Post (@nypost) September 19, 2026

“Estoy tan emocionado por Eric de que pueda recuperar sus derechos… y viajar para estar a mi lado y trabajar para mí específicamente en el Abierto de Escocia y el Abierto Británico”, dijo English. “Él simplemente trae tanta alegría”, añadió.

Larson conoció a Trump a través del golfista Anthony Kim. En diciembre, English y Larson jugaron con el presidente en Trump National, en West Palm Beach.

Fue ahí donde English contó que Larson le explicó su situación. “Estoy feliz de que Trump nos haya escuchado y probablemente haya investigado mucho al respecto”, dijo.

Ahora Larson podrá volver a su labor en torneos como el Abierto Británico. Larson, de 66 años, llevaba los palos de Harris English y quedó fuera del British Open 2025 por un cambio en las leyes de inmigración británicas.

El Reino Unido empezó a exigir una autorización electrónica para viajeros, algo que se le negó por su condena de 30 años. English terminó segundo y ganó $1,8 millones de dólares.

El triunfo también hubiese tenido un rédito económico para Larson de unos $126,000 dólares. Sin embargo, no pudo obtenerlos.

En los años 80 y 90, Larson se dedicó al tráfico y traslado de cocaína en Florida. Era su trabajo y, según reseñó ‘The New York Post’, el indulto llegó por canales regulares.

Larson tuvo que presentar documentos sobre su trabajo en prisión y cartas de apoyo. “El Departamento de Justicia revisó todo mi papeleo y todo mi papeleo de la prisión. Se realizó el proceso”, explicó.

“Quiero que se base en mis méritos, no porque lo conozca (…) Soy muy afortunado. Estoy agradecido. Ahora tengo una oportunidad”, indicó, para luego añadir que ha hecho las cosas correctas desde que fue arrestado y cumplió su condena.

Larson, uno de los caddies más viejos del circuito, dice que ahora solo quiere trabajar. “Mientras todavía pueda hacer caddy, lo haré. Mientras esté caminando y mientras Harris me tenga”.

“No trabajé durante 11 años. Y lo disfruto y estoy haciendo caddie para uno de los mejores jugadores jóvenes del juego”, añadió.



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