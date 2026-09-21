Un prodigio de Long Island llegará a NYU con solo 13 años: estudiará una maestría

La escena parece salida de una serie de televisión: un adolescente de apenas 13 años caminando por un campus universitario con libros de posgrado bajo el brazo. Pero para Joe Petraro-Hyppolite, de East Rockaway, Long Island, Nueva York, el siguiente paso académico está a punto de convertirse en realidad.

No se trata solo de una precocidad académica; su recorrido ha obligado a profesores, familiares y compañeros a adaptar expectativas, mientras él avanza por una ruta educativa que comenzó mucho antes de lo habitual para su edad.

De acuerdo con CBS News, el joven fue aceptado en un programa de maestría de New York University (NYU) y planea comenzar sus estudios el próximo otoño. Según la información disponible, podría convertirse en el estudiante de posgrado más joven en la historia de la institución, aunque la universidad todavía analiza oficialmente ese dato.

Su llegada a NYU no será su primer salto extraordinario dentro del sistema educativo estadounidense. Petraro-Hyppolite está por concluir su licenciatura en Louisiana State University (LSU), donde se espera que se gradúe en mayo. Lo hará casi una década antes que muchos de sus compañeros.

Un historial académico fuera de lo común

La trayectoria del adolescente está marcada por cifras difíciles de pasar por alto. A los 10 años obtuvo 1590 puntos en el SAT, una puntuación casi perfecta, y al año siguiente terminó la preparatoria.

El propio Petraro-Hyppolite ha dicho que su coeficiente intelectual es de 168. Como referencia, el texto original señala que a Albert Einstein se le atribuye un IQ cercano a 160, aunque esa cifra es una estimación histórica y no existe un resultado de una prueba moderna que permita establecer una comparación directa.

La atención que recibe por su edad tampoco es nueva. El joven contó que sus compañeros suelen mirarlo 2 veces cuando descubren cuántos años tiene. Las comparaciones con personajes como Young Sheldon o Doogie Howser aparecen con frecuencia, pero su historia incluye desafíos que no tienen nada de ficción.

En septiembre de 2021 fue diagnosticado con leucemia. Además, según los reportes citados, tuvo que lidiar con un trastorno de Tourette que no había sido diagnosticado inicialmente y que llegó a llevarlo a clases de educación especial.

Superar esas dificultades forma parte de la historia que su familia destaca al hablar de su recorrido. Su madre, Anne Petraro-Hyppolite, describió como “surrealista” cada uno de los hitos académicos de su hijo y explicó que él tiene una enorme curiosidad por aprender.

De Long Island a NYU

El próximo capítulo tendrá como escenario Nueva York. Petraro-Hyppolite estudiará un programa relacionado con gestión deportiva, aunque también ha mencionado áreas como kinesiología y biología entre sus intereses académicos.

El adolescente reconoce que siente nervios ante el nuevo reto, pero también entusiasmo por las oportunidades que se abren. La vida universitaria, además, ya forma parte de su rutina; a pesar de su edad, está completando estudios de licenciatura mientras sus compañeros de clase son varios años mayores que él.

De acuerdo con datos citados del Council of Graduate Schools, la edad promedio de una persona que comienza estudios de posgrado en EE.UU. es de 33 años. Petraro-Hyppolite tendría 13 cuando dé el siguiente paso.

La posible marca en NYU

La Universidad de Nueva York todavía no ha confirmado que Petraro-Hyppolite vaya a convertirse oficialmente en su estudiante de posgrado más joven. Un representante de la institución indicó que investigaría ese antecedente.

Sí existe, en cambio, un precedente relacionado con la edad en la universidad. En 2017, Chiang Ching-liang, de Taiwán, fue reportado por Taipei Times como el estudiante más joven admitido entonces al programa de licenciatura de NYU, con 13 años.

La diferencia es importante: una cosa es ingresar a un programa de pregrado a esa edad y otra comenzar directamente una maestría. Por eso, la eventual marca de Petraro-Hyppolite dependerá de la revisión histórica que realice NYU.

Mientras la universidad determina si su nombre quedará registrado en sus estadísticas, el adolescente ya mira hacia adelante. Su historia combina una capacidad académica excepcional con experiencias personales complejas y una ruta educativa poco convencional.

Ahora, con 13 años, está a punto de regresar a Nueva York para comenzar una nueva etapa. El campus de NYU será el escenario de otro capítulo en una trayectoria que, desde muy temprano, ha desafiado los calendarios habituales de la educación superior.

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