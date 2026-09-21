Venezolano baleado por ICE en Austin denuncia que sigue con una bala en la espalda y sin atención médica

El venezolano Wilber Rafael Garcés Pérez, baleado por un agente de ICE en Austin, Texas, denunció que permanece detenido con una bala alojada en la espalda, sufre dolor constante y no ha recibido la atención médica que necesita.

Garcés Pérez, de 28 años, habló por teléfono este lunes desde el Centro de Procesamiento del ICE del Sur de Texas, en Pearsall, después de haber sido trasladado allí tras salir del hospital donde fue atendido por el disparo.

Según su relato, los médicos decidieron no extraerle la bala porque se encuentra demasiado cerca de la columna vertebral. El venezolano aseguró además que ICE presionó al hospital para que lo entregara rápidamente a la custodia de la agencia.

“No estoy bien. No he recibido la atención médica que necesito”, afirmó durante una rueda de prensa en la que respondió a las preguntas de los periodistas por teléfono.

Denuncia dolor y condiciones en el centro de detención

Garcés Pérez relató que llegó al centro de detención alrededor de las 4:00 de la madrugada y que continuó quejándose del dolor. Aseguró que durante varias horas no recibió atención médica ni medicamentos para aliviarlo.

Según su versión, el lunes por la mañana le dieron una pastilla cuyo contenido o nombre desconocía.

También afirmó que pasó la noche en el suelo de una habitación fría. The Texas Tribune reportó que el venezolano dijo haber dormido sobre el suelo de concreto de una celda durante su traslado a un centro temporal de procesamiento.

Su situación provocó pedidos de liberación por parte de legisladores, activistas y organizaciones defensoras de los inmigrantes, que cuestionaron que fuera trasladado desde un hospital a un centro de detención mientras todavía tenía la bala alojada en el cuerpo.

“Wilber es una víctima del tiroteo y el testigo más importante del mismo”, declaró Juan Proaño, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), durante una rueda de prensa en Austin.

Proaño sostuvo que Garcés Pérez no debería ser deportado mientras pueda aportar información sobre el uso de la fuerza durante el operativo.

Su abogada cuestiona cómo ocurrió el tiroteo

La abogada de Garcés Pérez, Kate Lincoln-Goldfinch, explicó que su cliente se encontraba trabajando como repartidor de DoorDash cuando ocurrió el incidente el domingo.

Según la versión transmitida por la defensa, un vehículo SUV sin distintivos golpeó lateralmente el automóvil que conducía Garcés Pérez. El venezolano habría realizado un giro en U y el vehículo lo habría perseguido y golpeado nuevamente.

Garcés Pérez dijo que no sabía inicialmente que se trataba de agentes de ICE y que pidió poder detenerse en un lugar más seguro. Según su relato, poco después recibió un disparo en la espalda.

La versión sobre el enfrentamiento y el uso de la fuerza permanece bajo investigación. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó el domingo que Garcés Pérez se encontraba bajo custodia federal y en condición estable, mientras las autoridades investigan el incidente.

Un proceso migratorio pendiente

Lincoln-Goldfinch sostiene que Garcés Pérez ingresó legalmente a Estados Unidos en 2024 mediante el programa CBP One y posteriormente solicitó asilo. También indicó que obtuvo un permiso de trabajo.

Según la abogada, Garcés Pérez notificó al tribunal de inmigración un cambio de domicilio, pero la citación para una audiencia fue enviada a una dirección anterior. Al no presentarse, un juez habría emitido una orden de deportación en ausencia.

El Departamento de Seguridad Nacional, por su parte, ha señalado que Garcés Pérez tenía una orden definitiva de expulsión, aunque no ha ofrecido públicamente detalles sobre las circunstancias que llevaron a esa decisión.

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