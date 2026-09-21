DHS afirma que investiga los disparos de ICE contra migrante venezolano en Texas

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) abrió una investigación con el FBI del incidente de agentes contra un migrante venezolano, quien resultó herido al ser baleado en Texas por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

La información la dio a conocer la abogada Kate Lincoln-Goldfinch y el concejal de la ciudad Mike Siegel a la agencia EFE sobre la agresión sufrida por Wilber Rafael Garcés, de 28 años, quien estaba estacionado en su vehículo realizando una entrega de comida para la empresa DoorDash en Austin, cuando un funcionario descendió de un vehículo sin identificación y accionó su arma de fuego contra el vehículo.

“Lo esposaron, le rompieron la camisa y ahí fue que vi que tenía dos balazos en la espalda”, declaró un testigo presencial identificado como Juan a la agencia anteriormente citada.

ICE shot Wilber Rafael Garces Perez in Austin. He’s been taken out of the hospital and into ICE custody.



If ICE deports him, the key witness to their shooting disappears.



He must not be removed from this country, and he must receive proper medical care. https://t.co/ZMgYHRVwTR — Congressman Greg Casar (@RepCasar) September 21, 2026

Estado de salud y estatus legal de Garcés

Un vocero del DHS confirmó a EFE que la agencia evalúa el caso con asistencia del FBI, e indicó que el ciudadano venezolano se encuentra “estable y en custodia federal, a la espera de su deportación”.

Por su parte, la abogada y la esposa de Garcés indicaron que el afectado fue ingresado a un centro de detención tras el tiroteo. La jurista denunció trabas en la comunicación.

“Van a tener que darme acceso a él para poder dar más detalles (sobre cómo entró al país). Ahora mismo, no le están permitiendo hablar ni con su abogada ni con su esposa”, señaló la abogada.

Postura del DHS sobre la situación migratoria del afectado

Entretanto, el portavoz gubernamental sostuvo que Garcés “entró en el país ilegalmente bajo la Administración (del expresidente Joe) Biden y estaba sujeto a una orden de deportación definitiva”.

Sin embargo, la abogada Lincoln-Goldfinch dijo a EFE que su representado ingresó a territorio estadounidense mediante la plataforma digital CBP One.

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