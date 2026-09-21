Exiliados piden a EE.UU. proteger a los venezolanos y no “perseguirlos” tras disparos de ICE

Exiliados de Venezuela pidieron este lunes al Gobierno de Estados Unidos que evite una “persecución dirigida contra la comunidad venezolana” tras el disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) contra un migrante del país suramericano en Texas el domingo.

La Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (Amavex) y Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) expresaron en un pronunciamiento “su más enérgico rechazo” tras el balazo en el torso que recibió el venezolano Wilber Rafael Garcés Pérez, de 28 años, mientras trabajaba como repartidor en Austin, Texas.

“La aplicación de las leyes migratorias no concede licencia para disparar, humillar, incomunicar o poner en peligro la vida de una persona. Tampoco puede convertirse en una persecución dirigida contra la comunidad venezolana ni contra ninguna comunidad inmigrante”, señalaron las organizaciones, con sede en Florida.

Las asociaciones advirtieron de que la familia y abogados desconocen la ubicación y condición médica de Garcés Pérez, quien realizaba una entrega de la plataforma DoorDash cuando ocurrió el incidente el domingo.

Según relató a EFE Mike Siegel, concejal de Austin que acudió a la escena, un agente de ICE se bajó de una camioneta sin identificar y disparó hacia el automóvil que conducía Garcés, que estaba estacionado.

Las agrupaciones de venezolanos consideraron “insuficiente” la respuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que anunció que su unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) dirige la indagatoria con ayuda del FBI, “mientras se mantenga oculto el lugar de reclusión de Wilber y se impida el acceso de su familia”.

Por ello, hicieron “un llamado urgente al secretario de Estado, Marco Rubio, para que intervenga públicamente en defensa de la vida, la dignidad y los derechos fundamentales de los venezolanos, y solicite respuestas inmediatas al Gobierno federal sobre la ubicación y las condiciones de reclusión de Wilber”.

El incidente se suma a más de 10 tiroteos de agentes migratorios en Estados Unidos en lo que va del año, incluyendo cuatro muertos, como los estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en Minnesota en enero, y en julio el mexicano Lorenzo Salgado en Texas y el colombiano Johan Sebastián Durán en Maine.

En este contexto, las agrupaciones de venezolanos se sumaron a congresistas federales que piden una investigación “independiente, transparente e imparcial” así como “preservar y divulgar, conforme a la ley, las grabaciones de las cámaras corporales, comunicaciones operativas y demás evidencias relacionadas con el incidente”.

“Una y otra vez, ICE ha disparado a personas y luego ha mentido sobre lo sucedido. Podemos ver las mentiras con nuestros propios ojos. Exigiremos verdad, transparencia y rendición de cuentas”, comentó el congresista Greg Casar, de Texas, en X.

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