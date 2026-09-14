Newsom dice que no competiría contra Harris por la candidatura demócrata en 2028

El gobernador de California, Gavin Newsom, afirmó que se apartaría de la carrera por la candidatura presidencial demócrata de 2028 si la exvicepresidenta Kamala Harris decide competir, al considerar que una contienda entre ambos sería perjudicial para el partido.

En declaraciones a CNN, describió una eventual disputa con Harris como una “destrucción mutua asegurada” y sostuvo que beneficiaría a los demás aspirantes. Ambos tienen además una trayectoria política estrechamente vinculada: comenzaron sus carreras en el gobierno local de San Francisco y posteriormente alcanzaron relevancia nacional.

“Yo no le haría eso a ella. No te lo haría a ti. No haría perder el tiempo a nadie”, dijo Newsom al periodista Jake Tapper mientras pescaba con mosca.

Tapper planteó que el gobernador podría argumentar que Harris ya tuvo su oportunidad como candidata presidencial demócrata en 2024. Newsom reconoció que sería un argumento válido, pero señaló que sus respectivas bases políticas están demasiado relacionadas.

“Ese sería el argumento que usted presentaría. De hecho, es bastante bueno. Es objetivamente cierto”, respondió. Y agregó: “El diagrama de Venn en ese caso es simplemente un cruce puro”.

Newsom se mueve como aspirante presidencial

La declaración sobre Harris se produce mientras Newsom incrementa sus actividades políticas fuera de California y deja cada vez menos dudas sobre su interés en buscar la Casa Blanca.

La agencia Associated Press reportó que, durante una reciente visita a Carolina del Sur, uno de los primeros estados que votará en las primarias presidenciales demócratas de 2028, simpatizantes vendían botones con el lema “Gavin 2028” a la salida de sus actos.

Aliados del gobernador, dirigentes del Partido Demócrata estatal, rectores universitarios y activistas favorables a Newsom hablaron abiertamente de sus aspiraciones nacionales.

El propio gobernador ha dejado abierta la posibilidad de tomar una decisión antes de que termine este año y, en declaraciones a la agencia de noticias, reconoció que la carrera presidencial ya comienza a tomar forma. “Es la pregunta correcta. Honestamente, no lo sé. Creo que esto está sucediendo. Es decir, ya se siente, ¿verdad?”, manifestó.

Su agenda en Carolina del Sur también tuvo características de una campaña presidencial porque recorrió el estado, participó en múltiples actos públicos y mantuvo reuniones privadas, mientras centraba buena parte de su discurso en atacar al presidente Donald Trump y movilizar a los demócratas de cara a las elecciones de medio término.

Newsom ha convertido su confrontación con Trump en uno de los ejes de su perfil nacional. En sus intervenciones recientes ha cuestionado, entre otros asuntos, el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles, las operaciones migratorias federales y las políticas de Trump relacionadas con las elecciones.

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