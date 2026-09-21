Kamala Harris vuelve a la campaña electoral mientras evalúa una candidatura presidencial en 2028

Kamala Harris intensifica su participación en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos mientras mantiene sin definir si buscará nuevamente la Presidencia en 2028. La exvicepresidenta viajará este martes a Michigan para hacer campaña junto al candidato demócrata al Senado Abdul El-Sayed.

El viaje ubica a Harris nuevamente en Michigan, un estado que perdió frente a Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024 y que tendrá relevancia en el calendario de las primarias demócratas de 2028.

La exvicepresidenta también tiene previsto participar este otoño en actividades electorales en Nevada y Georgia, otros estados que tendrán contiendas relevantes en los comicios de noviembre, reseñó The Associated Press.

La actividad de Harris ocurre mientras distintas figuras del Partido Demócrata mantienen posiciones diferentes sobre una eventual candidatura presidencial de la exvicepresidenta. Algunos dirigentes consideran que el partido debería abrir paso a nuevos aspirantes después de la derrota de Harris ante Trump en 2024, mientras otros sostienen que tiene derecho a decidir por sí misma si vuelve a competir.

Donna Brazile, expresidenta del Comité Nacional Demócrata, ha defendido que Harris se concentre en apoyar a candidatos durante las elecciones de mitad de mandato antes de tomar una decisión sobre 2028. El gobernador de California, Gavin Newsom, también ha declarado que no buscaría la nominación presidencial si Harris decide presentarse.

Harris, por su parte, ha insistido en que no tiene prisa por definir su futuro político y ha señalado que actualmente está concentrada en las elecciones de mitad de mandato. Su portavoz, Eduardo Negrón, no ofreció detalles adicionales sobre sus planes presidenciales.

Michigan

La visita a Michigan tiene una dimensión particular para Harris por el resultado de las elecciones de 2024 y por las divisiones que se produjeron entre sectores demócratas durante aquella campaña.

Las comunidades árabe-estadounidenses del estado expresaron entonces su rechazo a la política de la administración de Joe Biden hacia la guerra entre Israel y Hamás. Harris mantuvo la posición de la administración después de convertirse en la candidata presidencial demócrata, una decisión que generó críticas entre algunos de esos votantes.

Ahora Harris hará campaña con El-Sayed, quien durante su campaña al Senado ha adoptado una posición crítica hacia Israel y ha calificado la guerra en Gaza como un genocidio contra los palestinos, una caracterización que Israel rechaza.

El-Sayed busca ocupar el escaño que actualmente pertenece al senador demócrata Gary Peters y se enfrentará en noviembre al republicano Mike Rogers.

La aparición conjunta de Harris y El-Sayed estará centrada en la salud materna de las mujeres negras. El-Sayed es médico y fue responsable de los departamentos de salud de Detroit y del condado de Wayne.

El candidato ha dicho que la visita puede contribuir a acercar a comunidades que quedaron divididas después de las elecciones de 2024. Harris también tiene previsto reunirse con funcionarios locales y con Wendell Anthony, presidente de la filial de la NAACP en Detroit.

La exvicepresidenta ha concentrado parte de su trabajo reciente en iniciativas destinadas a registrar y movilizar votantes afroamericanos. También realizó una gira para promocionar sus memorias “107 Días”, que incluyó varias ciudades del sur del país.

Para algunos estrategas demócratas, ese tipo de actividad puede permitirle mantener contacto con sectores del electorado y con dirigentes estatales mientras evita anunciar una nueva candidatura presidencial.

Las lecciones de 2020 y 2024

Harris intentó por primera vez obtener la nominación presidencial demócrata en el ciclo de 2020, cuando era senadora por California, pero abandonó la contienda antes del inicio de las primarias.

Posteriormente, Joe Biden la eligió como compañera de fórmula. Harris se convirtió en la primera mujer y la primera persona negra en ocupar la vicepresidencia de Estados Unidos.

En 2024 asumió la candidatura demócrata después de que Biden abandonara su intento de reelección. Su campaña consiguió movilizar grandes multitudes y obtuvo una amplia exposición nacional, pero finalmente perdió las elecciones frente a Trump.

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