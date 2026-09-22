Nueva York celebra la Herencia Hispana con cine gratis de Latinoamérica

Nueva York tendrá una forma distinta de celebrar el Mes de la Herencia Hispana y será frente a una pantalla. El Americas Film Festival New York (TAFFNY) regresará del 30 de septiembre al 9 de octubre con 10 días de películas, conversaciones y actividades que pondrán en primer plano las historias, tensiones y tradiciones de las Américas.

La decimotercera edición del festival llegará en pleno corazón de la celebración de la herencia hispana y reunirá a cineastas, artistas, estudiantes, académicos y público general en espacios culturales y educativos de la ciudad. Todas las funciones y actividades serán gratuitas y abiertas al público, mientras que las películas en otros idiomas contarán con subtítulos en inglés.

Más que una cartelera

La propuesta de TAFFNY 2026 gira alrededor de asuntos que atraviesan a buena parte de las comunidades latinoamericanas en Nueva York: migración, memoria histórica, identidad, infancia, pertenencia y música. La organización plantea el cine como una vía para mirar el pasado, entender el presente y acercarse a experiencias que pueden parecer lejanas, pero que comparten dilemas humanos.

Diana Vargas, directora artística del festival, señaló que esta edición aborda la memoria histórica como una herramienta para comprender el presente, además de explorar la migración como experiencia de lucha y nuevos comienzos. El programa también observa a niños y jóvenes mientras construyen su identidad en entornos marcados por secretos, contradicciones y posibilidades.

Este mensaje adquiere particular importancia durante la Herencia Hispana, una temporada en la que Nueva York multiplica sus espacios para reconocer las aportaciones culturales de las comunidades de origen latinoamericano.

Paquito D’Rivera abre el festival

El arranque tendrá como protagonista a Paquito D’Rivera, músico nacido en Cuba, cuya trayectoria ocupa el centro del documental “Paquito D’Rivera: From Carne y Frijol to Carnegie Hall”. La película, dirigida por Juan Mandelbaum, tendrá su estreno neoyorquino el 30 de septiembre y retrata la vida y carrera del reconocido intérprete, compositor y ganador de 18 premios GRAMMY y Latin GRAMMY.

D’Rivera salió de Cuba en 1980 y desarrolló una carrera internacional marcada por el cruce de géneros, culturas y generaciones. El músico y el director participarán en una sesión de preguntas y respuestas después de la proyección.

La función inaugural se realizará en colaboración con el Instituto Cervantes New York, en su sede de 211 E 49th Street. El evento de apertura será a las 6 p.m. (ET) y, de acuerdo con el programa proporcionado por el festival, será únicamente por invitación.

Historias que cruzan fronteras

El resto de la programación amplía el espectro hacia diferentes rincones de Lationamérica. “Bajo las Banderas, el Sol”, de Juanjo Pereira, y “La Hija del Volcán”, de Jenifer de la Rosa, exploran la memoria histórica desde perspectivas distintas y plantean qué ocurre cuando personas y sociedades se enfrentan a episodios del pasado que fueron olvidados, ocultados o deliberadamente apartados.

La migración y el desplazamiento aparecen en “Si Vas Para Chile”, de Sebastian Gonzalez y Amilcar Infante; “Hijo Mayor”, de Cecilia Kang, y “Adiós, Amor”, de Indra Villaseñor. Las obras abordan incertidumbre, pérdida, reinvención y pertenencia, además de temas como la familia, la infancia y las identidades LGBTQ+.

La música también funciona como hilo conductor. Junto al documental dedicado a D’Rivera, “Herencia de la Tierra”, de Ivan Acosta Rojas, se acerca a los sonidos, tradiciones y memoria cultural de los Andes colombianos.

El festival cerrará el 9 de octubre con “Wrong Husband”, del cineasta inuit Zacharias Kunuk, en el National Museum of the American Indian.

El festival combina historias latinoamericanas y de otros territorios del continente con espacios de conversación, en una agenda que convierte al cine en punto de encuentro entre memoria, migración y diversidad.

El calendario y las selecciones adicionales estarán disponibles en TAFFNY.com. Con funciones gratuitas y propuestas que recorren desde Cuba y Colombia hasta México, Chile, Argentina, Paraguay y otros territorios de las Américas, el festival se presenta como una de las opciones culturales para mirar la diversidad del continente desde Nueva York.

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