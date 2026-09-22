Nueva York entra al top 3 de los estados que mejor gestionan sus residuos en EE.UU.

Nueva York se coloca entre los estados con mejor gestión de residuos en 2026, según un análisis que mide reciclaje, infraestructura y políticas ambientales. El estado quedó en el tercer lugar nacional, detrás de Connecticut y Vermont, en una clasificación que pone bajo la lupa qué ocurre con la basura una vez que sale de los hogares.

El estudio, elaborado por LawnStarter con motivo de que octubre es considerado como “Zero Waste Month”, comparó a los 50 estados mediante 27 indicadores. La evaluación incluyó desde la disponibilidad de centros de reciclaje y el acceso de los hogares multifamiliares a estos servicios hasta las tasas de recuperación de materiales, las leyes de responsabilidad extendida del productor y la cantidad de residuos enviados a vertederos.

Nueva York destaca por reciclaje y menos vertederos

Nueva York obtuvo una puntuación general de 62.24 puntos y se ubicó tercero. Entre los indicadores que explican su posición aparece la cantidad de vertederos de residuos sólidos municipales: el estado ocupa el quinto lugar entre los que tienen menos instalaciones de este tipo por cada 100,000 habitantes.

El dato cobra especial relevancia en un país que enfrenta una presión creciente sobre su capacidad para enterrar basura. Un informe citado por LawnStarter estimó en 2020 que Estados Unidos disponía de unos 18 años de espacio restante en vertederos. Con esa referencia, el margen se reduciría a cerca de 12 años en 2026.

Nueva York también figura entre los estados con mejores resultados en el reciclaje de envases y recipientes comunes. Su tasa alcanza 44%, suficiente para situarlo en el sexto lugar nacional de este indicador.

Otro frente es el desperdicio de alimentos. El estado aparece dentro del grupo de los 10 que mejor gestionan este tipo de residuos, un punto relevante porque los alimentos representan alrededor del 24% de los materiales enterrados en los vertederos estadounidenses y generan cerca del 58% del metano que emiten estas instalaciones, según datos de la EPA citados en el análisis.

Nueva York enfrenta una paradoja con su basura

La posición del estado no significa que el problema haya desaparecido. Nueva York ha sido históricamente uno de los grandes exportadores de residuos del país.

El cierre de Fresh Kills, en Staten Island, en 2001 cambió de manera profunda el mapa de disposición de basura de la ciudad. El antiguo vertedero, que llegó a ser uno de los mayores del mundo, dejó de recibir residuos y Nueva York tuvo que apoyarse cada vez más en una red de transporte hacia instalaciones ubicadas fuera del estado.

Según LawnStarter, buena parte de los residuos de la ciudad se envía por tren hacia estados como Carolina del Sur, Virginia y Nueva Jersey. Pensilvania, por su parte, ha sido durante décadas el principal receptor nacional de residuos sólidos municipales procedentes de otros estados, con Nueva York y Nueva Jersey entre sus principales fuentes.

El traslado de basura también implica costos logísticos, emisiones asociadas al transporte y una dependencia constante de la capacidad disponible en otros territorios. Esta dinámica revela una de las contradicciones centrales de la gestión moderna de residuos: reducir los vertederos dentro de un territorio no necesariamente significa reducir la basura generada. En ocasiones, simplemente cambia de destino.

El compostaje de Nueva York gana terreno

En la ciudad de Nueva York, una de las transformaciones más visibles llegó con el mandato de compostaje residencial, vigente desde abril de 2025. LawnStarter lo identifica como el mayor programa municipal de residuos orgánicos del país.

El objetivo es desviar materiales que, de otro modo, terminarían mezclados con la basura convencional. Restos de comida, hojas y otros residuos orgánicos pueden regresar al ciclo productivo mediante compostaje, reduciendo la presión sobre los vertederos.

El problema adquiere una dimensión adicional durante el otoño. Las hojas, ramas y recortes de césped representan aproximadamente 12.11% de todos los residuos generados en EE.UU., una proporción cercana al 12.20% correspondiente a los plásticos.

La EPA calcula que en 2018 se reciclaron o compostaron 63% de los residuos de jardinería, frente a apenas 12% en 1990. El avance es considerable, aunque todavía deja una parte importante de estos materiales dentro del flujo de residuos.

Para los propietarios, especialistas citados por LawnStarter recomiendan aprovechar las hojas como recurso. Triturarlas con la cortadora, utilizarlas como acolchado o incorporarlas al compost permite devolver nutrientes al suelo y evitar viajes innecesarios hacia la basura.

Gestionar mejor los residuos no consiste únicamente en encontrar dónde enterrarlos, sino en producir menos basura, recuperar más materiales y mantener los residuos orgánicos fuera de los vertederos.

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