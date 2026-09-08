Nueva York multará a dueños de pequeños edificios sin contenedores de basura oficiales

Las autoridades de saneamiento de la ciudad de Nueva York empezarán a tomar medidas más duras contra los edificios pequeños que no usen los contenedores oficiales a partir de este martes.

Las sanciones económicas por no utilizar el contenedor oficial de la ciudad oscilan entre los $50 y los $200 dólares para los reincidentes. Los edificios residenciales pequeños de una nueva unidad están obligados a usar dichos contenedores para depositar toda la basura que se recoge al final. Hay aproximadamente 750,000 edificios de este tipo en los cinco distritos.

El inicio de estas medidas marca el fin del periodo de gracia que siguió a las quejas de algunos concejales sobre la dificultad que tenían los dueños para adquirir los contenedores oficiales. Las existencias de los contenedores disminuyeron luego de que el fabricante se declarara en bancarrota.

El vocero del departamento de saneamiento, Joshua Goodman, aseguró que los contenedores siguen disponibles para la venta.

Los contenedores se pueden comprar en cualquier Home Depot de la Gran Manzana por unos $60 dólares, dependiendo del modelo.

El mandato forma parte del esfuerzo de la ciudad por reducir la sobrepoblación de ratas, recogiendo la basura en contenedores y retirándola de las aceras, informó Gothamist.

For cleaner streets. For fewer rats. The NYC Bin.



Don’t risk a fine – trash from 1-9 unit buildings MUST be in an official NYC Bin. Info at https://t.co/QsdlMgO7IR. pic.twitter.com/KyBrxdtJBA — NYC Sanitation (@NYCSanitation) September 8, 2026

El contenedor de basura oficial de la ciudad fue presentado por el exalcalde Eric Adams en 2024, cuando hizo rodar uno de los contenedores negros por la entrada de Gracie Mansion. El espectáculo de Adams depositando triunfalmente una bolsa de basura de plástico negro en un contenedor de basura se convirtió en un símbolo del disfuncional sistema de recolección de basura de la ciudad.

El uso de los contenedores oficiales es obligatorio para todos los edificios con nueve unidades o menos desde el mes de junio.

Los funcionarios de saneamiento señalan que esos contenedores solo deben usarse para la basura. Los residuos orgánicos deben dejarse en un contenedor de compostaje visiblemente etiquetado, mientras que los materiales reciclables deben ponerse en una bolsa de plástico transparente o azul en la acera para su correspondiente recolección.

Por su parte, el concejal Fran Moreno manifestó que agradecía el tiempo adicional que les daba a los propietarios para cumplir con la orden, pero aseguró que seguía oponiéndose al plan en general.

“Lo que he visto durante el último mes es que en todo Staten Island la gente tira cubos de basura en perfecto estado porque no son los cubos de basura financiados por la ciudad”, apuntó.

Los dueños de viviendas que recibieron el crédito de exención de impuestos sobre la propiedad STAR en los últimos dos años pueden presentar un formulario de reembolso por sus contenedores de basura.

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