¿Qué es el ‘Costco dating’? La tendencia para conocer pareja en Costco

Las apps ya no son la única alternativa para quienes buscan pareja. Una nueva tendencia propone cambiar el teléfono por los pasillos de Costco y aprovechar una visita de compras para conocer a alguien en persona.

¿Qué es el ‘Costco dating’?

El llamado ‘Costco dating’ consiste en utilizar las tiendas de Costco como un lugar para conocer posibles parejas, ya sea mientras se recorren los pasillos o se come algo en el área de alimentos.

VICE señala que algunas personas incluso estarían adquiriendo membresías del club con la intención de tener oportunidades de conocer a otros solteros.

La idea busca alejarse de la dinámica de las aplicaciones de citas, donde dos personas pueden pasar semanas o meses intercambiando mensajes antes de encontrarse.

En Costco, en cambio, la interacción ocurre directamente y puede combinarse con una cita económica, como compartir uno de los conocidos combos de hot dog de $1.50.

¿Por qué Costco podría funcionar para conocer pareja?

Sara Sloan, terapeuta sexual y de parejas y propietaria de Austin Concierge Therapy, considera que el entorno puede favorecer encuentros más naturales.

“Costco podría funcionar como un lugar ideal para conocerse, porque elimina los juegos que se ven en los bares o en las citas en línea”, explicó Sloan a VICE.

“Nadie está arreglado de manera especial. Conocerse allí te pone frente a frente en la vida real y ayuda a facilitar una conexión más auténtica. Además, puedes mirar su carrito y hacerte una idea del tipo de estilo de vida que lleva”.

Costco también está siendo utilizado como punto de reunión por otros grupos.

Sloan señaló que algunos grupos de veteranos eligen encontrarse en estas tiendas porque ofrecen un ambiente controlado y permiten evitar el alcohol, algo que puede ser importante para quienes tienen dificultades relacionadas con su consumo.

De las aplicaciones a los encuentros en persona

April Davis, fundadora y directora ejecutiva de LUMA Luxury Matchmaking, considera que parte del atractivo de la tendencia proviene del cansancio que algunas personas sienten hacia las aplicaciones.

“Como casamentera, me encanta la tendencia del Costco dating”, declaró. “Los solteros están cansados de sentir que las aplicaciones son la única manera de conectar con otros solteros, y constantemente les digo a las personas que necesitan salir y conocer gente nueva en la vida real”.

Davis añadió que conocer a una pareja en Costco también ofrece una historia más divertida para contar posteriormente sobre cómo comenzó la relación.

El supermercado también puede hacer que iniciar una conversación resulte menos intimidante.

Davis considera que acercarse a alguien en la sección de frutas y verduras puede sentirse menos serio que hacerlo en un bar.

Además, los propios productos ofrecen temas para romper el hielo.

Entre sus sugerencias están preguntarle a alguien si ya probó el alimento que lleva en las manos o hacer un comentario divertido sobre el enorme tamaño de algún producto que está comprando.

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