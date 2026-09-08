Gold Star vs. Executive: ¿cuál membresía de Costco vale más la pena?

Elegir entre las membresías Gold Star y Executive de Costco implica decidir si los beneficios adicionales justifican pagar el doble cada año. La respuesta depende principalmente de cuánto gasta cada hogar y de cuáles servicios de la cadena utiliza.

Gold Star cuesta $65 y Executive $130 al año

La membresía Gold Star tiene un precio anual de $65, mientras que Executive cuesta $130. Es decir, elegir la categoría superior representa un gasto adicional de $65 cada año.

El portal Hunker señala que ambas ofrecen beneficios que van más allá de comprar alimentos y otros productos en las tiendas de Costco.

Gold Star incluye una Household Card sin costo adicional, que permite que otra persona del mismo hogar tenga acceso a Costco sin adquirir otra membresía. También brinda acceso a Costco Travel y Costco Services.

Executive conserva esos beneficios y agrega otras ventajas. La principal diferencia es una recompensa anual equivalente al 2% de las compras elegibles realizadas en Costco.

La recompensa de 2% puede compensar la diferencia de precio

Los miembros Executive reciben su recompensa aproximadamente tres meses antes de la fecha de renovación.

El monto puede utilizarse en las cajas de la mayoría de los almacenes de Costco y tiene un límite máximo de $1,250 al año.

Esta característica permite calcular con relativa facilidad cuándo podría resultar conveniente pagar los $65 adicionales.

Con una recompensa de 2%, se necesitarían aproximadamente $3,250 en compras elegibles al año para generar $65 y recuperar únicamente mediante esta recompensa la diferencia entre ambas membresías.

Eso equivale a alrededor de $271 mensuales.

Quien gaste considerablemente más podría obtener una recompensa superior. Por ejemplo, $6,000 en compras elegibles durante el año generarían aproximadamente $120 al 2%.

Executive también ofrece descuentos y servicios adicionales

Las diferencias no terminan con la recompensa.

Aunque ambas categorías permiten utilizar programas relacionados con medicamentos, seguros y otros servicios, los miembros Executive tienen acceso a determinados precios y beneficios exclusivos.

Entre ellos se encuentra un descuento de 20% en algunos servicios de mudanza o contenedores de almacenamiento.

También pueden encontrarse precios más bajos en programas relacionados con telemedicina para mascotas, vehículos recreativos nuevos, piezas y accesorios para automóviles y seguros de vida.

Algunos servicios incorporan ventajas adicionales para los miembros Executive.

Hunker menciona, por ejemplo, recuperación gratuita de mascotas perdidas al contratar determinados seguros para mascotas y asistencia en carretera con ciertos seguros de automóvil.

Costco Travel también ofrece más a los miembros Executive

Costco Travel está disponible tanto para Gold Star como para Executive, pero la membresía más cara puede incluir beneficios adicionales al reservar vacaciones, como créditos para utilizar en resorts, alimentos y bebidas.

Algunas promociones incluso ofrecen excursiones o masajes gratuitos en hoteles.

Además, las compras elegibles realizadas mediante Costco Travel también pueden generar la recompensa de 2% para los miembros Executive.

En consecuencia, Gold Star puede ser suficiente para quienes buscan principalmente acceso a Costco y gastan cantidades moderadas.

Executive puede resultar más conveniente para hogares con compras frecuentes o que aprovechan Costco Travel y sus servicios adicionales.

La clave está en comparar los $65 adicionales con las recompensas y beneficios que realmente se utilizarán durante el año.

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