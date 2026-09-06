Costco cierra por sorpresa uno de sus servicios para miembros en EE.UU.
Costco puso fin a Costco Next, una plataforma que permitía a sus socios acceder a productos y descuentos de marcas asociadas
Costco realizó un cambio que puede tomar por sorpresa a muchos de sus miembros en Estados Unidos. La cadena cerró Costco Next, un servicio que durante años permitió a los socios comprar productos directamente a determinadas marcas y acceder a precios especiales.
La decisión ya aparece reflejada en el sitio oficial de Costco. En su página de atención al cliente, la compañía informa que el acceso a las tiendas de Costco Next ya no está disponible.
El cierre supone la desaparición de un beneficio adicional asociado a la membresía, aunque no modifica las condiciones principales de los planes Gold Star y Executive ni afecta las compras habituales en los almacenes y Costco.com.
¿Qué era Costco Next y cómo funcionaba?
Costco Next funcionaba de una manera diferente a la tienda online tradicional de la cadena. Los miembros podían ingresar al servicio, identificarse como socios de Costco y acceder a una selección de productos ofrecidos por fabricantes participantes.
Una vez elegido el proveedor, la operación se completaba directamente con esa empresa y no con Costco. La plataforma incluía marcas y productos de distintas categorías, entre ellas artículos para el hogar, equipaje, electrónica, belleza, fitness y accesorios.
La propuesta permitía a Costco ampliar la variedad disponible para sus socios sin necesidad de incorporar todos esos productos a sus propios almacenes o inventario online.
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Costco confirma que el servicio dejó de estar disponible
La página de ayuda de Costco dedicada al programa ahora advierte que Costco Next ya no está disponible para realizar nuevas compras.
La compañía también aclara qué ocurre con quienes adquirieron productos antes del cierre. Para cuestiones relacionadas con devoluciones o garantías de artículos comprados previamente mediante Costco Next, los clientes deben comunicarse directamente con el proveedor correspondiente.
Hasta el momento, Costco no ha detallado públicamente los motivos de la decisión. Por esa razón, no es posible determinar si el cierre responde a una reorganización de sus servicios digitales, al desempeño de la plataforma o a otra estrategia comercial.
¿Afecta el cierre a la membresía de Costco?
El cambio afecta específicamente a Costco Next. Los principales beneficios de las membresías de Costco continúan funcionando con normalidad.
Los miembros pueden seguir comprando en los almacenes de la cadena y a través de Costco.com, además de utilizar los servicios y ventajas disponibles según el tipo de membresía y su ubicación.
Esto significa que Costco no está eliminando un beneficio central de sus membresías, sino cerrando una plataforma complementaria que algunos socios utilizaban para acceder a productos de terceros.
Para quienes compraron anteriormente mediante Costco Next, sí conviene conservar la documentación de la operación y verificar qué empresa realizó la venta, especialmente si necesitan gestionar posteriormente una devolución o recurrir a la garantía del producto.
Costco mantiene su apuesta por otros servicios para socios
El cierre se produce mientras Costco continúa desarrollando otros servicios destinados a ampliar lo que ofrece más allá de las compras dentro de sus almacenes.
La compañía dispone en Estados Unidos de opciones relacionadas con farmacia, óptica, audición, viajes y entrega de compras, además de beneficios adicionales para los miembros Executive.
Por ahora, Costco no ha anunciado un reemplazo directo para Costco Next.
Quienes intenten utilizar el antiguo servicio encontrarán el aviso de que el acceso a las tiendas participantes dejó de estar disponible, poniendo fin a una opción de compra que Costco había ofrecido a sus miembros durante varios años.
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