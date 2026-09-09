¿Qué hace Costco con todos los productos que devuelven sus clientes?

La flexible política de devoluciones de Costco permite que una enorme variedad de artículos vuelva a sus almacenes. Pero eso no significa que todos regresen a los estantes: cuando la mercancía no puede venderse nuevamente en la tienda, la compañía cuenta con otro sistema para darle salida.

Costco utiliza subastas para vender parte de las devoluciones

Una parte importante de los productos que Costco no puede reincorporar a sus tiendas termina en un programa de subastas de liquidación al mayoreo.

De acuerdo con New York Post, la cadena trabaja con B-Stock, una empresa especializada en ayudar a grandes minoristas a deshacerse de inventario que ya no quieren conservar.

B-Stock también trabaja con compañías como Target y Walmart.

A través de estas subastas aparecen artículos devueltos, pero también mercancía excedente.

Entre los productos disponibles se encuentran ropa, electrónicos, electrodomésticos grandes, muebles, juguetes, alimentos y artículos deportivos.

Es decir, no todo lo que se ofrece corresponde necesariamente a productos usados o con la caja abierta.

Sin embargo, estas liquidaciones no están dirigidas al consumidor común. Los compradores estadounidenses deben presentar un certificado de reventa válido correspondiente a su estado, mientras que quienes participan desde otros países necesitan comprobar que cuentan con un negocio.

Los productos reciben una calificación antes de la subasta

Antes de ser incluidos en las ventas, los artículos pasan por el Returns Depot de Costco.

Según el reporte, ahí se realiza una inspección visual para determinar su condición, pero los productos no son sometidos a pruebas para comprobar que funcionen correctamente.

La clasificación va desde una A para artículos que conservan su empaque original hasta una D para mercancía dañada o a la que le faltan piezas.

Además, existe una condición particular para los compradores: los artículos adquiridos en estas liquidaciones no pueden revenderse fuera de un radio de 5 millas del lugar donde fueron vendidos originalmente.

No todo se puede devolver sin límite de tiempo

La mayoría de los electrónicos, entre ellos televisores, laptops, tabletas, celulares, relojes inteligentes y proyectores, así como grandes electrodomésticos, tienen un periodo de devolución de 90 días.

Tampoco pueden devolverse determinados artículos, como boletos de avión y eventos, tarjetas de regalo y Shop Cards, metales preciosos como lingotes de oro y monedas de plata, cigarrillos, bebidas alcohólicas en algunos estados y productos instalados a la medida.

La generosidad de la política tampoco es ilimitada.

Costco registra el historial de devoluciones y puede identificar a clientes que considere que están abusando del sistema.

Incluso puede cancelar una membresía por devoluciones excesivas, aunque no se conoce públicamente una cantidad específica que provoque esa medida.

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