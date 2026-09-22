Suiza suspende a su capitán Granit Xhaka por presentar un certificado covid‑19 falso en la pandemia

Suiza suspendió a Granit Xhaka, su capitán y principal figura, por presentar un certificado de vacunación falso durante la pandemia de 2020-2021.

Xhaka confesó el pasado lunes que obtuvo un certificado falso y enfrenta una investigación de la Fiscalía de Lucerna. La Asociación Suiza de Fútbol confirmó que el jugador no estará en la concentración que comenzó este lunes en Belek, Turquía.

El mediocampista quedó fuera de los cuatro partidos de la Nations League de septiembre y octubre.

“En ese momento, en relación con la vacunación contra la covid-19, personalmente estaba muy inseguro y tenía serias preocupaciones. Desconfiaba profundamente de la vacuna y me veía afectado por el miedo y la incertidumbre”, dijo el mediocampista del Sunderland que fue estrella del Arsenal y el Bayer Leverkusen.

“En esta situación cargada de emociones, obtuve un certificado de vacunación en lugar de aclarar mis preguntas sin respuesta a través de los canales adecuados. Hoy veo claramente que este no fue el curso de acción correcto. Fue un error. Lo siento”, añadió.

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Granit Xhaka admits to having committed COVID vaccine fraud on Instagram. ?? pic.twitter.com/gWgMDxgr4K — Polymarket FC (@PolymarketFC) September 21, 2026

Xhaka cerró su comunicado en Instagram reconociendo que asumirá la responsabilidad de sus actos y afrontará el proceso con la disposición de aclarar los hechos y cooperar con las autoridades.

El capitán explicó que actuó por una “profunda desconfianza hacia la vacuna”. Por ahora no está claro cómo usó el certificado ni durante cuánto tiempo.

La ASF agradeció que Xhaka esté dispuesto a aclarar el caso y señaló que “al término de este periodo internacional, se volverá a evaluar la situación y los pasos a dar a continuación”.

Suiza jugará fuera de casa contra Macedonia del Norte el día 26 y contra Escocia el 29. Luego recibirá en Lucerna a Eslovenia el 3 de octubre y a Macedonia del Norte el día 6. El equipo de Murat Yakin inició el pasado lunes su preparación para estos partidos.

Xhaka queda apartado de la selección mientras avanza la investigación y la federación define su futuro inmediato.



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