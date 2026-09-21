Adidas lanzará una última camiseta especial de Alemania antes de su adiós en 2027

Tras un Mundial 2026 para el olvido, la marca alemana de indumentaria deportiva qdidas quiere cerrar el capítulo con la Mannschaft por todo lo alto, con el lanzamiento de una la equipación especial para la Selección de Alemania, marcando el cierre definitivo de su histórica alianza de más de siete décadas con la Federación Alemana de Fútbol (DFB) antes del cambio de patrocinador de indumentarias programado para 2027.

El anuncio se realizó a través de un vídeo promocional titulado “El Gran Debate” difundido en redes sociales, en el que participan históricas figuras del fútbol teutón como Joachim Löw, Jürgen Klinsmann, Philipp Lahm, Manuel Neuer y Florian Wirtz.

En la pieza audiovisual, las leyendas debaten sobre cuál ha sido la camiseta más icónica de la historia de la Nationalmannschaft, concluyendo con una intervención de Löw (entrenador campeón del mundo en 2014) en la que asegura que la relación entre la marca y el equipo “huele a prórroga”.

La nueva indumentaria saldrá oficialmente al mercado el próximo 3 de noviembre y se utilizará por primera vez en competición el 16 de noviembre de 2026, cuando Alemania reciba a los Países Bajos en el cierre de la fase de grupos de la UEFA Nations League.

A partir de enero de 2027, la firma estadounidense Nike vestirá a todas las selecciones nacionales germanas, poniendo fin a una de las uniones más emblemáticas e influyentes del marketing deportivo mundial.

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