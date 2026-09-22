Portero español de Morelia denunció en el Senado de México amenazas y represalias contra jugadores por apoyar ascenso y descenso

El portero español del Atlético Morelia, Roberto Galán de Morales, denunció en el Senado de México que jugadores de la Liga de Expansión enfrentan amenazas y represalias por apoyar el regreso del ascenso y descenso en el fútbol mexicano.

Galán dio voz en el Senado al reclamo de los futbolistas inconformes con la suspensión del ascenso y descenso, una medida que la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol mantienen desde 2020.

El guardameta afirmó que muchos jugadores temen hablar por posibles consecuencias laborales. “No sé en qué industria se permite esto. Al futbolista se le hace menos porque es muy fácil callarlo, porque que si quieres hablar no vuelves a jugar o ‘te rompemos tu contrato’ te dicen; son amenazas que existen en el fútbol mexicano“, dijo.

"NO ES CAPRICHO DE LOS FUTBOLISTAS"?



Roberto Galán, portero español del Atlético Morelia, habla del no ascenso y descenso en el futbol mexicano y de las protestas en el Ascenso. pic.twitter.com/ywsD54JqZj — FOX (@somos_FOX) September 21, 2026

Roberto Galán, portero del Atlético Morelia, arremetió indirectamente contra Santos Laguna y modelo de la Liga Mx tras premiar la mediocridad. El arquero argumentó que ciertos equipos pueden estar siete partidos sin ganar y como si nada. pic.twitter.com/xc89TJ7EmB — Los Expulsados (@losexpulsados) September 21, 2026

El español participó como invitado en el conversatorio Fuera de lugar: ¿por qué es injusto cancelar el ascenso y el descenso en el fútbol mexicano?

Durante su intervención aseguró que algunos futbolistas han recibido amenazas blandas, las cuales consisten en darles advertencias sobre el futuro de su contrato y su continuidad profesional.

Galán, que llegó hace unos meses al Atlético Morelia desde la Tercera Federación de España, explicó que ha hablado con capitanes de clubes de la Liga de Expansión y con jugadores de Primera División, pero señaló que el miedo a represalias los ha hecho víctimas de la espiral de silencio.

“La verdad es que estamos solos, nos hemos dado cuenta. He tenido el placer de hablar con los capitanes de los equipos de la liga de expansión, con muchos jugadores de primera división, pero tienen miedo, los jugadores tienen miedo a hablar por represalias”, apuntó.

También criticó a la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales, presidida por Álvaro Ortiz. Según Galán, los intentos de contacto no han tenido respuesta.

“Hemos intentado acercarnos a ellos, al presidente Álvaro Ortiz, pero no hemos recibido ninguna respuesta. La Asociación debería estar para ayudarnos y no sólo representar a los 18 equipos y jugadores de primera división, que al final son la minoría. Pero entiendo: es más divertido representarlos a ellos que a los de abajo”, afirmó.

El portero incluso comparó la situación del fútbol mexicano con la de España. “Yo vengo de España, donde tenemos la Asociación de Futbolistas Españoles que si algo así pasa se quema el fútbol en España porque la Asociación tiene verdadera fuerza y es independiente a la Federación”, explicó.

La controversia por la suspensión del ascenso y descenso llegó incluso al Tribunal de Arbitraje Deportivo y derivó en una investigación de la Comisión Nacional Antimonopolio de México por posibles prácticas monopólicas en el fútbol profesional.

La Liga MX y la FMF no enviaron representantes. Mikel Arriola y Francisco Iturbide estaban invitados al conversatorio, pero no acudieron al Senado.

“No entiendo este silencio. La muestra es que se invitó a los presidentes de la Liga MX y de la Federación y no les veo. Es muy sencillo, ellos abogan por el silencio; que pase el tiempo para que se calmen las aguas como ha funcionado históricamente”, concluyó Galán.

La suspensión del ascenso y descenso en México se dio en 2020. La Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX justificaron la decisión por la crisis económica que golpeó a los clubes de la división de ascenso durante la pandemia.

Los equipos perdieron ingresos por taquilla, patrocinios y derechos de televisión, y varios estuvieron cerca de la quiebra. La medida se presentó como temporal, pero con el tiempo se oficializó de manera definitiva.



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