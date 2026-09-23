Delegación estadounidense se retira durante discurso de Irán ante la ONU

Los representantes de Estados Unidos abandonaron el recinto de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York mientras el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, pronunciaba su discurso oficial.

La salida de la delegación norteamericana ocurrió un día después de que el presidente Donald Trump advirtiera con “aniquilar” a la República Islámica durante su intervención en el foro internacional.

Sin embargo, a pesar de esta escalada verbal, las delegaciones de ambos países sostuvieron reuniones indirectas el martes. La participación de Pezeshkian significó la primera vez que un gobernante de una nación en conflicto bélico con Estados Unidos que expone ante la Asamblea General de la ONU, informó NBC News.

During Iranian President Masoud Pezeshkian’s UN address, where he erroneously claimed that Iran’s military power was “defensive,” the attending U.S. delegation walked out. pic.twitter.com/ros4EX0b9V — OSINTdefender (@sentdefender) September 23, 2026

¿Qué dijo el presidente de Irán?

Ante una sala parcialmente vacía, el jefe de Estado iraní mantuvo una postura ante el conflicto bélico con Estados Unidos e Israel en Medio Oriente.

“Estados Unidos e Israel nos atacaron, equipados con la tecnología y los sistemas de armas más modernos, y nuestro pueblo se mantuvo firme”, declaró el mandatario. “Sí, nos atacaron, pero no nos doblegamos, no inclinamos la cabeza”.

A pesar de descartar la rendición y señalar que la administración estadounidense desconoce la realidad de su país, el gobernante manifestó estar dispuesto a apertura hacia los canales diplomáticos para resolver el enfrentamiento.

“El señor Trump y quienes intentan intimidarnos deben entender que Irán está dispuesto al diálogo, la diplomacia y las negociaciones, sin aceptar el lenguaje de la fuerza”, sostuvo Pezeshkian.

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