El Barcelona se confió pero Adeyemi sentenció con un golazo el 4-2 al Levante en LaLiga

El FC Barcelona sufrió más de lo previsto pero logró imponerse por 2-4 al Levante UD en el Estadio Ciutat de València, firmando su quinta victoria consecutiva en cinco jornadas para consolidarse en lo más alto de LaLiga EA Sports.

El conjunto azulgrana saltó al césped con una efectividad arrolladora y se puso en ventaja apenas a los cuatro minutos de juego. Un disparo de Xavi Espart desde la frontal del área se desvió en el defensor Adrián de la Fuente ‘Dela’, desorientando al guardameta Mathew Ryan para el 0-1. Catorce minutos más tarde, una mala salida defensiva del Levante permitió a Raphinha habilitar a Lamine Yamal, quien definió a placer para marcar el segundo.

En el minuto 47, Aissa Mandi derribó a Lamine Yamal dentro del área y el propio atacante internacional español transformó la pena máxima para poner el 0-3 en el marcador. Con la ventaja holgada, Flick decidió mover el banquillo dando descanso a piezas clave como Pedri, Anthony Gordon y el propio Lamine Yamal, dando ingreso a Dani Olmo y Karim Adeyemi.

Sin embargo, la relajación del Barça propició una inesperada reacción del Levante. En el 78, Iván Romero aprovechó un error en la entrega de Espart para descontar, y al 88 Roger Brugué anotó el 2-3 tras ganarle la carrera a la zaga catalana, desatando la ilusión en la grada valenciana.

Cuando el Ciutat de València soñaba con completar la epopeya del empate, Karim Adeyemi se encargó de apagar cualquier esperanza en el minuto 90. El atacante alemán firmó una brillante jugada individual en la que dejó atrás a Mandi antes de definir con clase ante Ryan para certificar el 2-4 definitivo.

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