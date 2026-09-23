Fátima Bosch ratifica denuncia contra Nawat Itsaragrisil ante la fiscalía mexicana

La actual Miss Universo, Fátima Bosch, ratificó su denuncia contra el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil ante la Fiscalía General de la República de México.

La información fue suministrada por el bufete Richter Ramírez & Asociados que representa a la reina de belleza en este caso. De acuerdo con los abogados, la denuncia contempla señalamientos que podrían ser de índole penal y están relacionados con presuntos actos de violencia, discriminación, violencia digital, intimidación y afectaciones a su dignidad.

La ratificación de la denuncia ocurre luego de que el pasado 4 de septiembre, la Fiscalía otorgó medidas de protección a favor de Bosch, con el objetivo de salvaguardar su integridad y seguridad mientras se desarrolla la investigación.

Las autoridades adelantarán las investigaciones correspondientes para determinar si existen responsabilidades legales en este caso.

El conflicto entre Fátima Bosh y Nawat Itsaragrisil inició durante la concentración previa al certamen Miss Universo 2025 que se celebró en Tailandia. Nawat era el director del Miss Universo del país anfitrión y causó polémica al reclamar públicamente a Fátima Bosh y a su equipo por no publicar contenido promocionando a Tailandia.

Durante una actividad preliminar en la que estaban presentes todas las candidatas, Nawat se dirigió a Fátima y arremetió en su contra por, según él, no promover al país anfitrión. Incluso la ofendió al llamarla “tonta”. Fátima se defendió de las acusaciones y fue cuando Nawat optó por llamar a seguridad y pedir que retiraran a Bosch del lugar, lo que provocó indignación entre las otras participantes, las cuales también abandonaron la sala en señal de solidaridad con la representante mexicana.

Bosch denunció públicamente haber recibido un trato que consideró inapropiado durante las actividades del certamen en Tailandia. Tras ganar el título de Miss Universo, el conflicto entre Nawat y Bosch continuó e incluso trascendió que el empresario tailandés demandó a Fátima Bosch por difamación.

A finales de agosto de 2026, Nawat aseguró que se están realizando procedimientos para acelerar la emisión de una orden de arresto en Tailandia contra Bosch relacionada con un caso de “difamación, acusaciones falsas y difusión de información falsa, con pruebas claras que lo respaldan”.

La Miss Universo 2025 publicó un comunicado en el que afirma que no se arrepiente de haberse defendido aquel día ante los ataques de Nawat. “No me arrepiento de haber defendido mi lugar aquel día. Aunque sigue teniendo repercusiones meses después, si algo quiero que otras mujeres aprendan de mi historia es esto: defender tu dignidad jamás debería convertirse en motivo de miedo. Ninguna amenaza debe hacernos retroceder en la lucha por un mundo donde las mujeres puedan alzar la voz sin temor a represalias. El mundo entero vio lo que pasó aquel día. Todo quedó grabado”, culmina.

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