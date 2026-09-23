FDA retira puré de manzana vendido en Nueva York y Nueva Jersey: cómo identificarlo

Por riesgo de elevados niveles de una micotoxina causada por la presencia de hongos, se retira del mercado la compota de manzana orgánica sin azúcar Wholesome Pantry, de venta en varios supermercados ubicados en Nueva York, Nueva Jersey y otros estados.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió un reporte del retiro voluntario de la empresa Wakefern Food Corp. luego de que la agencia realizara pruebas rutinarias que revelaron “niveles elevados de patulina que superan los límites de seguridad alimentaria y no cumplen con los estándares de calidad”.

Se trata de una sustancia natural producida “por mohos que crecen en manzanas dañadas o magulladas y puede estar presente en productos elaborados con fruta afectada”. Por lo que se recomienda no consumir el producto, ya que supera los límites aceptables.

¿Cómo identificar el producto?

Verifica el código UPC 04119005677 y la fecha de caducidad (16 de junio de 2027) en la parte posterior del envase. Crédito: FDA | Cortesía

Las compotas de manzana se venden en la presentación de envases de plástico de 23 onzas con el código UPC 04119005677.

Se insta a los compradores a verificar la información de los envases retirados, los cuales tienen fecha de caducidad del 16 de junio de 2027.

¿Dónde se distribuyeron las compotas?

Wakefern Food Corp. provee a cadenas de supermercados en Nueva Jersey, Nueva York, Connecticut, Pensilvania, Maryland, Delaware, Massachusetts, Nuevo Hampshire y Rhode Island.

Los productos se distribuyeron a través de las cadenas de supermercados de Wakefern: ShopRite, Price Rite Marketplace, The Fresh Grocer, Gourmet Garage y Fairway Market.

La empresa advierte que ningún otro “producto vendido en esos supermercados se ve afectado por este retiro del mercado, y no se han reportado casos de enfermedades o lesiones relacionadas con el producto”.

Las pruebas de laboratorio realizadas por la agencia detectaron niveles superiores de patulina a los permitidos en los productos alimenticios, ya que esto implica riesgos para la salud asociados con una exposición prolongada.

¿Qué es la patulina?

Como mencionamos, la patulina es una micotoxina que surge de hongos como Penicillium expansum, Penicillium, Aspergillus y Byssochlamys. La evidencia científica revela que suele aparecer en manzanas podridas, magulladas y productos que las contengan, como jugos de manzana, sidra, purés y compotas.

El consumo de alimentos con patulina puede causar síntomas si se ingiere en altas dosis, tales como:

Irritación y daño gastrointestinal

Náuseas y vómitos

Pérdida de peso

Deterioro de la función renal

Una exposición repetida puede llegar a causar afectación del sistema nervioso e inhibición de enzimas a nivel intestinal y cerebral, así como trastornos inmunitarios graves con ingestas crónicas elevadas.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la ingesta diaria tolerable máxima provisional (IDTMP) es de 0,4 µg/kg de peso corporal. Esta recomendación se basa en pruebas hechas con animales, donde se evidenció disminución de peso y mayor mortalidad por inflamación de pulmones, laringe y tráquea.

¿Qué hacer?

Lo primero que se debe hacer es revisar la información para identificar si tiene el producto del lote retirado del mercado. En caso afirmativo, evite su consumo, descártelo o regréselo al lugar de la compra para un reembolso.

Un portavoz de Wakefern Food Corp., Maureen Gillespie, ofreció garantías de reembolso: “Los clientes que hayan comprado el producto retirado del mercado pueden devolverlo a la tienda para obtener un reembolso inmediato o un producto de reemplazo”.

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