FDA retira quesos en Whole Foods en 7 estados por riesgo de alergia

Dos tipos de queso de venta en más de 18 tiendas de Whole Foods Market en siete estados de EE.UU., incluido Nueva York, son retirados del mercado por un alérgeno no declarado, según informó la Administración de Alimentos y Medicamentos.

Los quesos fueron fabricados por la empresa Whole Foods Market de Austin, Texas, que anunció un retiro voluntario del mercado del queso Cabricharme de Fromagerie Coop de Méan.

El ingrediente no declarado que puede causar alergia es una lisozima de huevo, una proteína de la clara de huevo. El problema se descubrió cuando un empleado detectó un etiquetado incorrecto.

Lo que se sabe del retiro

Los quesos se vendían en la sección de quesos especiales de 18 tiendas Whole Foods Market, presentados cortados y envueltos en plástico por libra con etiquetas de báscula de Whole Foods Market.

Fueron distribuidos en Arizona, California, Connecticut, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York y Rhode Island. El reporte de la FDA revela los detalles de cada producto que deben ser revisados por los consumidores.

Etiqueta de báscula de Whole Foods Market

Tipo de etiqueta: Etiqueta de báscula de Whole Foods Market

Etiqueta de báscula de Whole Foods Market Descripción del producto: Leche cruda Cabricharme de la Coop de Méan Formagerie – Madurada durante 60 días

Leche cruda Cabricharme de la Coop de Méan Formagerie – Madurada durante 60 días PLU: 57953

57953 Estados: California, Connecticut, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York, Rhode Island

California, Connecticut, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York, Rhode Island Fechas de consumo preferente: Todas las fechas hasta el 10/7/2026 inclusive.

Cabricharme belga

Tipo de etiqueta: Cabricharme belga

Cabricharme belga Descripción del producto: Cabricharme belga

Cabricharme belga PLU: 54670

54670 Estados: California, Arizona

California, Arizona Fechas de consumo preferente: Todas las fechas hasta el 10/7/2026 inclusive

¿Qué es la alergia al huevo y cuáles son los síntomas?

Cuando una persona con alergia al huevo consume el alimento o una comida que lo contenga, su sistema inmunitario reacciona contra ciertas proteínas de la clara o la yema, según Mayo Clinic. Este tipo de alergia es común en niños, aunque también puede afectar a adultos.

Los síntomas comienzan a presentarse a los pocos minutos de comerlo, e incluyen: Hinchazón de labios, párpados, cara o lengua; congestión nasal, estornudos, secreción nasal o picazón en los ojos; cólicos abdominales, náuseas, vómitos o diarrea; tos, silbidos al respirar, opresión en el pecho o dificultad para respirar.

La empresa informó que todos los productos fueron retirados de los estantes de las tiendas. Sin embargo, se insta a los clientes que compraron el producto a evitar su consumo y descartarlo de inmediato.

Pueden obtener un reembolso completo presentando un recibo válido del lugar de compra. En caso de dudas o inquietudes, se pueden comunicar con la compañía al 1-844-936-8255 entre las 7:00 a. m. y las 10:00 p. m. (hora central), de lunes a viernes.

Sigue leyendo:

.FDA ordena el retiro de más de 20 variedades de ensaladas en Nueva York por riesgo de listeria

.FDA amplía retiro de frutos rojos congelados en Walmart por E. coli

.FDA alerta sobre riesgo de salmonella en mangos de Walmart: qué hacer si compraste