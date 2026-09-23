Harvey Weinstein fue sentenciado a 15 años de prisión por abuso sexual

El productor de cine Harvey Weinstein fue sentenciado este miércoles a 15 años de prisión por un delito sexual grave contra Miriam Haley, una exasistente de producción, en 2006 en la ciudad de Nueva York.

La nueva condena de Weinstein llega tras una larga batalla judicial de seis años, luego de que la condena inicial fue anulada en 2020. “No soy una persona perfecta. Vivo con muchos remordimientos y pido disculpas sinceramente por mis acciones”, dijo al juez Curtis Farber antes de escuchar la sentencia.

“Lo tenías todo. Tu legado podría haberse consolidado con la grandeza”, dijo Farber. “Pero lo echaste todo a perder al agredir a Miriam Haley”, según reseña ABC News.

Weinstein fue declarado culpable en 2025 de la agresión a Haley en un nuevo juicio, después de que su condena inicial de 2020 fue anulada. La Fiscalía del Distrito de Manhattan solicitó una pena de 20 años contra el magnate cinematográfico.

Miriam Haley fue víctima de abuso sexual por parte de Weinstein en el departamento del magnate en SoHo, Nueva York. Ella trabajaba como asistente de producción en “Proyect Runway”, programa producido por Weinstein. En 2017, Haley hace públicas las acusaciones contra el magnate en medio de la ola del #MeToo, tiempo en el que salieron a la luz investigaciones periodísticas con acusaciones contra Weinstein.

En 2018, el productor se entregó a la policía y fue acusado formalmente de delitos sexuales. En 2020 se celebró el juicio contra Weinstein, en el cual testificó Haley sobre la agresión que sufrió. El proceso resultó en una condena inicial de 23 años de prisión para Weinstein.

Sin embargo, la condena fue anulada en 2024 por un tribunal de apelaciones de Nueva York al determinar que existieron vicios de forma y errores de procedimiento durante el juicio original. En junio de 2025, Weinstein fue declarado culpable de agresión sexual contra Miriam Haley por un jurado.

En 2022, Harvey Weinstein fue condenado a una pena original de 16 años de prisión tras ser declarado culpable de violación y agresión sexual contra una actriz italiana.

En junio de 2026, un tribunal de apelaciones ratificó su culpabilidad, pero anuló la pena de 16 años para ordenar una nueva audiencia de sentencia.

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