Harvey Weinstein fue hospitalizado por insuficiencia cardíaca y dificultad para respirar

El productor Harvey Weinstein fue hospitalizado debido a “graves problemas respiratorios”, según informó un representante. Weinstein cumple condena en la prisión de Rikers Island, en Nueva York.

Un representante dijo a Deadline que está “descansando y recuperándose en el hospital, donde permanecerá al menos durante las próximas semanas” después de que su salud se deteriorara la semana pasada.

El portal TMZ informó que el magnate sufrió una insuficiencia cardíaca causada por una neumonía. Según el medio, está recibiendo tratamiento en la unidad penitenciaria del Hospital Bellevue en Manhattan, Nueva York.

Weinstein se encuentra detenido a la espera de su sentencia en septiembre por una condena por agresión sexual cometida en 2025.

Desde su detención, Harvey Weinstein ha enfrentado diversos problemas de salud. En 2024, le diagnosticaron leucemia mieloide crónica, se sometió a una cirugía cardíaca de emergencia y recibió tratamiento para la COVID-19, neumonía bilateral y otras afecciones.

El productor fue acusado formalmente por más de 80 mujeres por delitos de acoso, agresión sexual y violación a lo largo de varias décadas, dando inicio al movimiento MeToo en 2017. En mayo de 2018, el productor fue arrestado en Nueva York y acusado formalmente de violación y otros delitos sexuales.

En 2020, fue sentenciado a 23 años de prisión tras ser declarado culpable en Nueva York de un delito sexual grave y violación en tercer grado. Esta condena fue anulada en 2024 y fue sometido a un segundo juicio en Nueva York y fue declarado culpable de un cargo de agresión sexual. A principios de 2025, el juicio por las acusaciones de abuso sexual de la actriz Jessica Mann fue declarado juicio nulo.

En febrero de 2023, el productor fue condenado por un jurado de California a 23 años de prisión y un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito de California decidió por unanimidad la semana pasada que confirmará la condena.

En marzo, Weinstein habló con The Hollywood Reporter sobre cómo es su vida tras las rejas.

“Me aterra. Frío y despiadado. Es increíble que, después de la vida que tuve y de todo lo que hice por la sociedad, no me hayan tratado con más benevolencia. Independientemente de lo malo que crean que hice en mi vida, no me condenaron a muerte. Cumpliré 74 años en marzo. No quiero morir aquí”, declaró a THR.

Sigue leyendo:

·Harvey Weinstein habla por primera vez sobre su vida en prisión: “Me estoy muriendo aquí”

·Harvey Weinstein cambió de abogados antes de nuevo juicio

·Aplazan la sentencia de Harvey Weinstein: el exproductor conocerá su condena antes de fin de año