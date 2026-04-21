Fiscalía dice que el caso de Harvey Weinstein se reduce a “poder, control y manipulación”
La fiscalía y la defensa presentaron los alegatos iniciales en el tercer juicio contra el productor Harvey Weinstein
Este martes comenzaron las declaraciones iniciales en el tercer juicio contra el productor Harvey Weinstein en el tribunal penal de Nueva York por presunto abuso sexual contra la aspirante a actriz Jessica Mann en 2013.
Los fiscales del caso presentaron a Weinstein como una persona que usó su poder como herramienta de agresión sexual. La fiscal adjunta Candace White declaró ante el jurado que el caso se reduce a “poder, control y manipulación”.
“En 2013, el acusado creía que ese era su mundo y que todos los demás simplemente vivían en él”, dijo White.
El abogado defensor Jacob Kaplan aseguró que el productor y Jessica Mann tuvieron encuentros sexuales consensuados y afirma que el caso trata sobre “consentimiento y elección”.
El jurado en este tercer juicio contra Weinstein por abuso sexual se eligió el pasado 14 de abril y está compuesto por siete hombres y cinco mujeres. Se prevé que el juicio se prolongue hasta la segunda semana de mayo.
El productor Harvey Weinstein se convirtió en uno de los principales objetivos del movimiento #MeToo hace más de una década contra el comportamiento sexual inapropiado.
Durante la última década, el productor ha enfrentado acusaciones de abuso sexual y condenas tanto en Nueva York como en Los Ángeles.
En 2020, Weinstein fue declarado culpable de violación en tercer grado contra Mann y la asistente de producción Miriam Haley. El productor fue condenado a 23 años de prisión. Sin embargo, en 2024 el veredicto fue anulado. En un nuevo juicio de 2025, Weinstein fue declarado culpable de agredir a Haley, pero no llegó a un acuerdo sobre el cargo relacionado con Mann, lo que obligó a la fiscalía a juzgar el caso por tercera vez.
Actualmente, Weinstein cumple una condena de 16 años de prisión. El productor fue acusado de agredir sexualmente a cuatro mujeres entre 2004 y 2013 en hoteles de Beverly Hills y Los Ángeles.
En 2022 fue declarado culpable de violación, copulación oral forzada y penetración sexual contra una mujer. Sin embargo, fue absuelto de los cargos relacionados contra una de las víctimas y el jurado no pudo llegar a un acuerdo sobre los cargos presentados por otras dos mujeres.
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