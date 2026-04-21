Fiscalía dice que el caso de Harvey Weinstein se reduce a “poder, control y manipulación”

Este martes comenzaron las declaraciones iniciales en el tercer juicio contra el productor Harvey Weinstein en el tribunal penal de Nueva York por presunto abuso sexual contra la aspirante a actriz Jessica Mann en 2013.

Los fiscales del caso presentaron a Weinstein como una persona que usó su poder como herramienta de agresión sexual. La fiscal adjunta Candace White declaró ante el jurado que el caso se reduce a “poder, control y manipulación”.

“En 2013, el acusado creía que ese era su mundo y que todos los demás simplemente vivían en él”, dijo White.

El abogado defensor Jacob Kaplan aseguró que el productor y Jessica Mann tuvieron encuentros sexuales consensuados y afirma que el caso trata sobre “consentimiento y elección”.

El jurado en este tercer juicio contra Weinstein por abuso sexual se eligió el pasado 14 de abril y está compuesto por siete hombres y cinco mujeres. Se prevé que el juicio se prolongue hasta la segunda semana de mayo.

El productor Harvey Weinstein se convirtió en uno de los principales objetivos del movimiento #MeToo hace más de una década contra el comportamiento sexual inapropiado.

Durante la última década, el productor ha enfrentado acusaciones de abuso sexual y condenas tanto en Nueva York como en Los Ángeles.

En 2020, Weinstein fue declarado culpable de violación en tercer grado contra Mann y la asistente de producción Miriam Haley. El productor fue condenado a 23 años de prisión. Sin embargo, en 2024 el veredicto fue anulado. En un nuevo juicio de 2025, Weinstein fue declarado culpable de agredir a Haley, pero no llegó a un acuerdo sobre el cargo relacionado con Mann, lo que obligó a la fiscalía a juzgar el caso por tercera vez.

Actualmente, Weinstein cumple una condena de 16 años de prisión. El productor fue acusado de agredir sexualmente a cuatro mujeres entre 2004 y 2013 en hoteles de Beverly Hills y Los Ángeles.

En 2022 fue declarado culpable de violación, copulación oral forzada y penetración sexual contra una mujer. Sin embargo, fue absuelto de los cargos relacionados contra una de las víctimas y el jurado no pudo llegar a un acuerdo sobre los cargos presentados por otras dos mujeres.

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