Declaran nulo el juicio por violación de Harvey Weinstein

El tercer juicio por violación del productor de cine Harvey Weinstein fue declarado nulo luego de que el jurado no pudo llegar a un veredicto.

El jurado deliberó durante tres días, pero no llegó a un veredicto sobre el cargo de violación en tercer grado contra la aspirante a actriz y estilista Jessica Mann, cargo por el cual Weinstein ya había sido juzgado dos veces anteriormente. Según declaraciones, nueve de 12 jurados querían absolver a Weinstein.

Los fiscales están evaluando la posibilidad de repetir el juicio, para lo cual tienen un plazo de 30 días para tomar la decisión y hacer la solicitud ante el tribunal.

Este juicio se llevó a cabo por tercera vez, ya que en el juicio anterior el jurado no pudo llegar a un veredicto sobre el cargo de violación en tercer grado contra Jessica Mann. Por esta razón, el caso fue presentado por tercera vez.

El magnate de Hollywood fue condenado por primera vez por violación en 2020. En junio de 2025 fue declarado culpable en junio pasado de agredir sexualmente a Miriam Haley, luego de que el Tribunal de Apelaciones de Nueva York anulara el veredicto de culpabilidad original.

Marc Agnifilo, abogado del productor, calificó la anulación del juicio como una victoria para Weinstein. “Quizás no sea la victoria que él quería, pero es una victoria, y vamos a seguir luchando”, dijo el abogado. Además, agregó que la defensa cree tener perspectivas “sobresalientes” si el caso se vuelve a juzgar.

Miembros del jurado señalaron que el relato de Jessica Mann, la aspirante a actriz, sobre la presunta violación ocurrida en 2013, tenía muchas lagunas, especialmente cuando los abogados defensores la interrogaban. Algunos estaban a favor de la absolución de Weinstein debido a las “dudas razonables” en el testimonio de la demandante.

Jessica Mann se pronunció tras la anulación del juicio y aseguró que esta decisión no le resta valor a su testimonio. “Merezco justicia, por eso me levanto y me enfrento al insoportable escrutinio público en nombre del bien común”, dijo.

El portavoz de Weinstein emitió un comunicado en el que instó a la Fiscalía a no volver a juzgar este caso. “Para algunas personas, independientemente de las pruebas presentadas, decir ‘no culpable’ se ha vuelto emocional o socialmente imposible. La Fiscalía del Distrito de Manhattan debería dejar de volver a juzgar el mismo caso y centrar su tiempo y recursos en los delitos violentos, el caos y los problemas de seguridad pública que afectan a los neoyorquinos a diario”, dijo.

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