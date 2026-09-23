Juez cuestiona que Trump retirara los pases de prensa antes de comunicar las reglas a los medios

El juez federal Timothy Kelly cuestionó este miércoles que la Administración de Donald Trump retirara las credenciales de prensa de CNN, MS NOW y Politico antes de comunicar a los medios las reglas que supuestamente habían incumplido.

Durante la primera audiencia de la demanda presentada por los tres medios contra el veto de la Casa Blanca, Kelly puso en duda que una notificación enviada después de la retirada de los pases pudiera servir para informar a los periodistas sobre los estándares que debían cumplir.

“No sé cómo una carta que recibieron después de que se revocara el acceso podría proporcionarles los estándares que debían cumplir. Es un papel que recibieron diciéndoles: Ya han violado esto”, señaló el magistrado.

Los medios sostienen que sus credenciales fueron retiradas el 19 de septiembre, pero que no recibieron una explicación sobre las razones de la medida hasta el 22 de septiembre.

El juez pregunta por las reglas previas al veto

Una parte central de la audiencia estuvo dedicada a determinar qué normas estaban vigentes antes de que la Casa Blanca retirara los pases y si los periodistas habían recibido suficiente información sobre qué conductas podían provocar la pérdida de sus credenciales.

El Departamento de Justicia defendió la facultad de Trump para establecer las condiciones de acceso al complejo presidencial. El abogado gubernamental Michael Velchik sostuvo que los medios no tienen un derecho constitucional específico a disponer de una credencial para ingresar a la Casa Blanca.

“El acceso a la Casa Blanca es un privilegio, no un derecho”, afirmó.

Velchik también argumentó que los periodistas debían saber que publicar información clasificada constituye una conducta ilegal.

La defensa de los medios cuestionó, sin embargo, que la seguridad nacional se utilizara como fundamento central del veto durante el litigio, al señalar que las primeras explicaciones públicas de Trump habían estado relacionadas principalmente con informaciones que el presidente consideraba falsas o negativas.

Los medios cuestionan las justificaciones de la Administración

Los abogados de CNN, MS NOW y Politico también invocaron un precedente del Tribunal Supremo de 2022 relacionado con las justificaciones del Gobierno cuando interfieren con derechos protegidos por la Primera Enmienda.

El abogado Theodore Boutrous, que representa a los medios, sostuvo al citar esa jurisprudencia que las razones utilizadas por el Gobierno deben ser genuinas y no aparecer posteriormente como respuesta a una demanda.

La demanda sostiene que la retirada de las credenciales constituyó una represalia por el contenido de las informaciones de los medios y violó las protecciones de la Primera Enmienda. Los demandantes también alegan que fueron privados de sus pases sin una notificación previa y sin una oportunidad significativa para impugnar la decisión.

Trump anunció el veto el viernes y acusó a los tres medios de publicar “ficción y mentiras” sobre su Administración. El presidente también justificó la medida como un asunto relacionado con la “seguridad nacional”.

Kelly no emitió una decisión al finalizar la audiencia sobre la solicitud de una orden de restricción temporal presentada por los medios. El juez dijo que estudiaría los argumentos de ambas partes y respondería “tan pronto como pueda”.

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