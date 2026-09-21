Trump TV inicia sus emisiones en plena disputa de la Casa Blanca con los medios

La Casa Blanca puso en marcha este lunes Trump TV, una nueva plataforma de transmisión dedicada a la actividad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una jornada marcada por la ruptura entre la Administración y varios de los principales medios de comunicación del país.

La señal comenzó a las 19:00 hora local con la retransmisión de un discurso que Trump pronunció el pasado 3 de julio en el monte Rushmore, durante los actos por el 250 aniversario de la independencia estadounidense.

En aquella intervención, el presidente afirmó que “América nunca será un país comunista” y llamó a sus seguidores a defender lo que describió como la identidad y el carácter de Estados Unidos.

El estreno no estuvo acompañado de un nuevo discurso presidencial, sino de la recuperación de una intervención de casi tres meses atrás, mientras la Casa Blanca enfrentaba la ausencia de la cobertura televisiva conjunta que habitualmente distribuye imágenes de los actos de Trump a las principales cadenas.

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TRUMP TV IS STREAMING NOW. 24/7, updated in real time, with top past moments, announcements, and the latest and greatest from the administration all in one place.



Not every big moment has made it on your tv, now it can.



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Trump TV aparece en plena disputa con los medios

El lanzamiento coincidió con la decisión de ABC, CBS, Fox News y NBC de suspender su participación en el pool televisivo de la Casa Blanca, después de que la Administración impidiera a CNN cumplir con el turno que le correspondía para cubrir los actos presidenciales. Las cadenas anunciaron la medida en solidaridad con CNN, MS NOW y Politico.

Los tres medios fueron vetados de las instalaciones de la Casa Blanca después de que Trump los acusara de publicar información falsa y desfavorable sobre su Administración. El viernes, el presidente anunció la prohibición y posteriormente los periodistas de las tres organizaciones fueron impedidos de ingresar al recinto.

CNN, MS NOW y Politico respondieron este lunes con una demanda contra Trump y su Administración ante un tribunal federal de Washington D. C. Los medios argumentan que la prohibición vulnera sus derechos protegidos por la Primera Enmienda y solicitaron que se restablezca su acceso.

La suspensión del pool alteró el mecanismo tradicional mediante el cual las cadenas comparten imágenes de los desplazamientos y actividades del presidente.

Newsom acusa a Trump de crear una “televisión estatal”

El gobernador de California, Gavin Newsom, reaccionó al lanzamiento con críticas al nuevo canal y lo vinculó directamente con el conflicto entre la Casa Blanca y los medios vetados.

“Primero, Trump prohibió las noticias independientes en la Casa Blanca. Ahora, está lanzando lo que es literalmente televisión estatal para intentar ahogar el hecho de que él y su administración corrupta están fallando al pueblo estadounidense”, escribió Newsom en X.

El gobernador añadió que, a su juicio, se trata de “un comportamiento autocrático de un presidente fracasado”.

Con información de EFE.

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