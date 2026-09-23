“La Casa de los Famosos México 4”: Crece la tensión entre Gema, Karina y Ese Pérez
Karina está pensando traicionar a Ese Pérez en las nominaciones, luego de su visita al portal
Dentro de pocos minutos se llevará a cabo la última nominación de la cuarta temporada en “La Casa de los Famosos México“, la cual evidentemente será decisiva para saber quiénes avanzarán a la gran final. No obstante, los planes de Karina cambiaron tras su visita al portal, la cual la dejó bastante pensativa.
Los únicos tres participantes que quedan del grupo, que parecía inseparable, el cual también contaba con Aldo Rendón y Flor Vigna, son: Gema Garoa, Karina Torres y Ese Pérez; un tridente que parecía bastante compacto en esta recta final, con una estrategia compartida, pero desde hace un par de semanas han tenido algunas diferencias.
La “gota que derramaría el vaso” sería la nominación de Karina, quien estaría planeando nominar a Ese Pérez.
Karina Torres duda si Ese Pérez la traicionó
Algunos habitantes tuvieron la oportunidad de asistir al portal para conversar con algún familiar o persona especial durante un minuto. Karina habló con su amiga Paola y esta le pidió que nominara a Ese Pérez, aunque no le dio alguna razón específica, pero le aseguró que desde afuera ella ve otras cosas, dándole mucho que pensar a Karina.
Desde entonces, la licenciada no ha parado de pensar en esas palabras, dudando si Ese Pérez la ha traicionado y ella deba hacerlo en esta venidera nominación. Eso, inconscientemente, la llevó a alejarse en las últimas horas de Gema y Ese, quienes evidentemente notaron la distancia y se están preguntando qué pasó en ese portal.
“¿Y si eso te lo dicen para que te confundas? Te veo espantada, mi sangre“, le indicó Ese Pérez a Karina mientras conversaba el tridente, a pesar de que Karina no confesó nada respecto a la nominación sobre lo que le dijeron en el portal.
Eso ocasionó que la tensión entre estos amigos creciera, tanto que Gema y Ese no han parado de conversar sobre esa situación, cuestionándose qué es lo que pasa con Karina porque consideran que no le han fallado y que su actitud cambió drásticamente desde que entró al portal.
“No dudes de que estoy para ti al 100%, Kari. Te quiero mucho, no tengo máscaras, te lo digo en serio y yo sé que tú también a mí. Uno nunca sabe cuándo le vas a caer bien a alguien o no, pero creo que contigo empaté muy bien”, dijo Ese Pérez frente a las cámaras casi entre lágrimas, aunque prefirió no decírselo a Karina porque consideró que “no era el momento“.
Aún no se sabe qué podrá pasar; habría que esperar por lo que suceda durante y después de la nominación, debido a que de allí se puede definir el pase a la final de alguno de estos tres habitantes.
Cabe destacar que previamente hubo un intercambio de palabras entre este tridente, cuando Gema optó por gastarse todo el presupuesto a cambio de la inmunidad la semana anterior, pero no se sintió tanta tensión como la que se siente ahora entre ellos.
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