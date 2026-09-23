Shakira anuncia que cantará “Agua” en vivo con Maluma

Shakira está en la etapa final de su exitosa gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour con 12 presentaciones en Madrid, España, y recientemente, reveló que Maluma será uno de sus invitados especiales.

La cantante colombiana publicó en su Instagram un menudo video con parte de la pegajosa canción “Agua” de fondo y la sorpresa estuvo en el pie de las imágenes: “¿Les cuento o no les cuento el día que viene Maluma a cantar conmigo aquí en Madrid?”, compartió Shakira, como especie de anuncio, aunque dejó en incógnita en qué día será esa grandiosa unión en vivo con el reguetonero.

¿En qué noche en Madrid podría ir Maluma a cantar con Shakira?

“Shakkk, era secreto”, comentó rápidamente Maluma a modo de broma. Cabe destacar que el colombiano sigue celebrando el nacimiento de su segundo hijo, Orión, quien llegó a este mundo el 14 de septiembre. Sin embargo, también dejará claro su compromiso artístico cuando se presente con Shakira en su gira.

Inmediatamente, todos los seguidores de la intérprete de “Loba” comenzaron a cuestionarse cuándo pudiera ser el día que Maluma suba al escenario Shakira, al restarle nueve presentaciones de las 12 mencionadas y aunque todas las entradas están agotadas.

Las noches que le quedan a Shakira en Madrid correspondientes a su gira son: 25, 26 y 27 de septiembre; 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre.

Shakira y Maluma estrenarán su nuevo éxito “Agua” en vivo

Esta unión de estos dos grandes artistas en tarima significará la primera en vivo desde que estrenaron su nuevo sencillo en colaboración, “Agua“, que va rumbo a los nueve millones de visualizaciones en la plataforma de YouTube.

Shakira sigue exhibiendo todo su talento en cada uno de sus conciertos, con toda su energía y perfección a la hora de realizar cada una de sus coreografías, sincronizadas con su majestuosa voz; cerrando de la mejor manera posible un tour global que inició el 11 de febrero de 2025.

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