Inauguración del “Lucas Museum of Narrative Art” reunió a una constelación de estrellas

El “Lucas Museum of Narrative Art” ya abrió sus puertas en Los Ángeles y lo hizo rodeado de una auténtica constelación de figuras del cine, la música, la televisión, el arte, los negocios y la política.

Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Harrison Ford, Michael B. Jordan, Samuel L. Jackson, Spike Lee, Kim Kardashian, Cynthia Erivo y Christopher Nolan estuvieron entre los asistentes, al igual que Guillermo del Toro, Peter Jackson, Denis Villeneuve, Edgar Wright, George R. R. Martin, Nicolas Cage, Doja Cat, Al Pacino y Francis Ford Coppola.

La lista continuó con Jon M. Chu, Vin Diesel, Gayle King, Katy Perry, Justin Trudeau, Keke Palmer, Jeffrey Katzenberg, Kathleen Kennedy, Frank Marshall, Michael Bloomberg, Bob Iger, Dana Walden, Janelle Monáe, Lee Daniels, Ariana Huffington, Tracee Ellis Ross, Zac Posen, Jon Batiste y Diane Warren.

También acudieron Sofía Vergara y Eva Longoria, además del gobernador de California, Gavin Newsom, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y la ex presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, entre muchas otras personalidades.

Cinco pisos para contar historias con arte

Ubicado en Exposition Park, el proyecto impulsado por George Lucas ocupa 27,870 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas y requirió un presupuesto estimado en $1,000 millones de dólares. En su interior se despliegan más de 1,300 obras repartidas en más de 30 galerías.

La propuesta reúne piezas de Artemisia Gentileschi, Vincent van Gogh, Beatrix Potter, George Bellows y Norman Rockwell junto a trabajos de Frida Kahlo, Diego Rivera, Robert Colescott, Frank Frazetta, Ernie Barnes y Robert Crumb.

El recorrido se organiza alrededor de cinco grandes áreas del arte narrativo: cómics, historias para la infancia, fantasía, historia y comunidad. Pinturas, viñetas de Walt Disney, manga, dibujos de Pikachu, fotografías de Robert Capa y la célebre imagen “La niña afgana” conviven en un mismo espacio. También destaca un retrato de Barack Obama visto de espaldas.

De “Star Wars” a Banksy

El proyecto lleva además al público algunas piezas imposibles de trasladar mediante experiencias inmersivas que recrean el techo de la Capilla Sixtina, los Toros Alados con Cabeza Humana del Palacio de Sargon II del Museo del Louvre y las pinturas rupestres de Altamira.

El cine ocupa otro lugar fundamental con una colección de utilería, objetos y obras de arte vinculados a “Star Wars” e “Indiana Jones”. Entre las piezas aparecen el traje de Darth Vader, R2-D2 y el traje de C-3PO, dentro de una colección que comenzó en 1983 en Skywalker Ranch, en el condado de Marin, California.

El complejo también dispone de dos salas de cine para casi 300 personas, una biblioteca para consulta en sus instalaciones y una quinta planta dedicada a murales. Allí sobresale una galería exclusiva con obras de Banksy que hasta ahora no habían sido vistas por el público.

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