Nueva terminal de ferry en Jersey City tendrá capacidad para emergencias y evacuaciones

Jersey City cuenta desde esta semana con una nueva terminal de ferris que busca ampliar la conexión por vía marítima con Manhattan y, al mismo tiempo, ofrecer una alternativa estratégica para responder ante una emergencia de gran escala en la región de Nueva York.

De acuerdo con PIX 11 News, la inauguración se realizó el martes con una ceremonia de corte de cinta para presentar una barcaza de 200 pies de largo por 50 pies de ancho (60 x 15 metros), equipada con 9 espacios para embarcaciones. De ellos, 4 estarán destinados específicamente a operaciones de emergencia.

La instalación llega en un momento en que la capacidad de evacuación por agua mantiene un lugar particular dentro de la infraestructura de seguridad de la región. La experiencia del 11 de septiembre de 2001 dejó una muestra difícil de ignorar: decenas de embarcaciones se dirigieron hacia Lower Manhattan para ayudar a sacar a miles de personas de la zona afectada.

Una ruta alternativa en caso de emergencia

La capitana Doreen McCarthy, de la Guardia Costera de Estados Unidos, destacó durante la ceremonia que la terminal permitirá contar con otro punto de embarque cuando sea necesario trasladar personas entre Manhattan y Jersey City.

La relevancia no se limita, por tanto, al servicio habitual de pasajeros. La estructura fue diseñada para recibir varias embarcaciones de manera simultánea y ampliar las opciones disponibles para las autoridades durante una evacuación o una emergencia regional.

Según la comisionada del Departamento de Transporte de Nueva Jersey (NJDOT), Priya Jain, la capacidad adicional permitirá operar con múltiples barcos al mismo tiempo y respaldar las necesidades de respuesta y evacuación.

El antecedente es contundente. Durante los ataques del 11 de septiembre, más de 150 embarcaciones, entre ferris, remolcadores y barcos privados, participaron en la evacuación de más de 500,000 personas en menos de 9 horas. La Guardia Costera describe aquella operación como la mayor evacuación por vía acuática registrada en la historia.

La nueva terminal incorpora esa experiencia a una infraestructura permanente. En lugar de depender exclusivamente de los puntos habituales de transporte, Jersey City tendrá ahora una instalación que puede servir como respaldo en una situación extraordinaria.

También impulsará el turismo

Aunque la capacidad de respuesta ante emergencias es uno de los principales argumentos detrás del proyecto, la terminal tendrá, además, un uso cotidiano vinculado con el turismo.

Desde sus muelles, podrán operar embarcaciones que transporten visitantes hacia 2 de los destinos más reconocidos de Nueva York: la Estatua de la Libertad y Ellis Island. La conexión puede convertir a Jersey City en un punto de acceso adicional para quienes recorren el puerto de Nueva York.

Rafael Abreu, de State City Cruises, señaló que la instalación representa una nueva etapa para atender a los millones de visitantes que llegan cada año a ambos sitios turísticos.

Ese componente económico es relevante para Jersey City. Una mayor circulación de pasajeros significa también más oportunidades para restaurantes, comercios, servicios turísticos y otros negocios que dependen del flujo de visitantes entre Nueva York y Nueva Jersey.

Reemplaza una barcaza que se hundió en 2020

La nueva estructura sustituye a una antigua barcaza que se hundió en 2020. Su reemplazo no significó simplemente recuperar la capacidad perdida, sino incorporar una plataforma con más espacios de atraque y una función de emergencia definida desde su diseño.

La vieja barcaza, lejos de terminar como desecho, tendrá una segunda vida bajo el agua. Fue reutilizada como arrecife artificial a unas 5 millas de la costa de Manasquan, Nueva Jersey.

Así, la infraestructura que alguna vez formó parte de la conexión marítima de la zona ahora cumple una función ambiental distinta, mientras la nueva terminal toma su lugar en una zona estratégica del Hudson.

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