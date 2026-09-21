NJ Transit tendrá menos trenes y viajes más largos durante 5 semanas: esto cambia desde octubre

Los usuarios de NJ Transit que se desplazan entre Nueva Jersey y Nueva York tendrán que ajustar sus rutinas durante 5 semanas.

A partir del domingo 11 de octubre, varias líneas ferroviarias operarán con modificaciones importantes debido a una etapa decisiva de las obras del nuevo Portal North Bridge, sobre el río Hackensack.

De acuerdo con Gotahmist, el plan contempla cancelaciones de trenes, cambios en los horarios de salida y modificaciones en los patrones de paradas mientras los equipos de construcción realizan la transferencia de la última vía ferroviaria desde el antiguo Portal Bridge hacia la nueva estructura. NJ Transit prevé que el servicio habitual se restablezca el domingo 15 de noviembre, una vez concluidos los trabajos y las pruebas de seguridad.

El impacto no será uniforme para todos los pasajeros. Algunas rutas mantendrán operaciones ferroviarias, mientras otras tendrán menos frecuencias o requerirán conexiones adicionales para completar el trayecto.

Una obra que cambiará el paso de los trenes

El nuevo Portal North Bridge representa una transformación importante para uno de los puntos ferroviarios más congestionados de la región. La estructura se eleva aproximadamente 50 pies (15 metros) sobre el río Hackensack, el doble de la altura disponible en el puente antiguo.

Ese mayor espacio permitirá que las embarcaciones atraviesen el río sin obligar a interrumpir el tráfico ferroviario, una de las limitaciones asociadas con la infraestructura centenaria que será sustituida. Para los pasajeros, la etapa final de la construcción traerá semanas de ajustes antes de que los beneficios del nuevo puente se reflejen plenamente en el servicio cotidiano.

Los cambios tampoco se limitarán a los trenes. Pasajeros de las líneas North Jersey Coast, Port Jervis y Raritan Valley deberán recurrir en determinados momentos a autobuses debido a trabajos de construcción independientes que coincidirán con las obras del puente.

La reducción temporal del tráfico ferroviario también será aprovechada por Amtrak, que tiene previsto realizar 8 proyectos de mantenimiento a lo largo del corredor ferroviario del noreste. La coincidencia permitirá ejecutar trabajos adicionales mientras las operaciones de NJ Transit permanecen restringidas.

¿Qué pasará con los trenes hacia Nueva York?

Uno de los cambios más relevantes afectará durante los días laborables a pasajeros de las líneas Morris & Essex, Gladstone Branch y Montclair-Boonton que normalmente utilizan New York Penn Station.

Durante este periodo, los trenes que habitualmente llegan hasta Manhattan serán desviados hacia Hoboken. Esto significa que quienes necesiten continuar hacia Nueva York deberán completar el recorrido mediante otras alternativas de transporte.

Entre las opciones disponibles estarán los trenes de PATH, los ferries de NY Waterway y los autobuses de NJ Transit desde Hoboken. Para quienes realizan el viaje diariamente, el cambio puede representar una conexión adicional y, dependiendo de la hora, un trayecto considerablemente más largo.

La situación será diferente durante los fines de semana. Los trenes de estas líneas continuarán operando hacia y desde Penn Station, por lo que los patrones de viaje previstos entre lunes y viernes no se aplicarán de la misma manera durante sábados y domingos.

La recomendación para los pasajeros será revisar el itinerario antes de salir de casa, especialmente si el viaje tiene conexiones con Nueva York, vuelos, citas médicas, horarios laborales o compromisos que no permitan margen para retrasos.

NJ Transit y Amtrak publicarán los horarios ajustados en sus respectivos sitios web. Las agencias también ofrecerán actualizaciones mediante sus aplicaciones y cuentas oficiales en redes sociales, donde los pasajeros podrán consultar cambios en tiempo real.

La modificación será temporal, pero llegará en un momento en que miles de personas utilizan diariamente la red ferroviaria para desplazarse entre Nueva Jersey y Nueva York. Por eso, conocer con anticipación el horario, la estación de llegada y las alternativas disponibles podría marcar la diferencia entre un viaje con una conexión adicional y una espera inesperada en el andén.

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