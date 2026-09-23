Rockettes estrenarán número de tap y tecnología inmersiva en el Christmas Spectacular 2026

La ciudad de Nueva York volverá a convertirse en escenario de una de sus tradiciones navideñas más reconocibles con una renovación que busca mirar hacia el futuro sin desprenderse de sus raíces.

El “Christmas Spectacular Starring” the Radio City Rockettes 2026 sumará un nuevo número de baile, tecnología de cámaras inmersivas y una cifra récord de funciones en Radio City Music Hall.

La producción, presentada por Madison Square Garden Entertainment Corp., incorporará “Ring”, una pieza interpretada por las Rockettes al ritmo de “Carol of the Bells”. La escena fue creada junto con la coreógrafa Chloé Arnold, nominada al Emmy, y recupera el tap como protagonista, una disciplina estrechamente ligada a los orígenes de la compañía.

Con esta incorporación, el “Christmas Spectacular” llegará a 10 actuaciones protagonizadas por las Rockettes, la mayor cantidad en la historia de la producción. El cambio también amplía la dimensión visual del espectáculo: varias cámaras ubicadas alrededor del escenario mostrarán en tiempo real distintos ángulos de las coreografías en 2 pantallas laterales.

Una nueva mirada al escenario

Las cámaras captarán imágenes desde posiciones frontales, laterales y superiores. Algunas tomas permitirán observar las formaciones desde arriba, mientras otras ofrecerán una perspectiva cercana a la que tendría alguien detrás del escenario. Será la primera vez que el “Christmas Spectacular” utilice pantallas para mostrar en vivo la acción que ocurre sobre las tablas.

La innovación se suma a otros recursos incorporados recientemente al espectáculo, entre ellos las grandes proyecciones digitales, animaciones holográficas, drones luminosos y el sistema “Sphere Immersive Sound” de Radio City, presentado en 2025. La idea es ampliar la experiencia del público no solo mediante el sonido, sino también a través de una perspectiva visual diferente.

“Ring” tendrá una estética distinta a los tradicionales números de tap del espectáculo. La secuencia comenzará con 3 Rockettes en silueta y crecerá progresivamente hasta reunir a las 36 bailarinas en la patada final. El trabajo coreográfico pondrá el acento en un juego de pies más rápido, complejo y rítmico, diseñado para acompañar la nueva versión musical de “Carol of the Bells”.

Arnold dirigió y coreografió la pieza junto con Julie Branam, directora y coreógrafa residente del “Christmas Spectacular”; Hannah Sides, coreógrafa asociada residente, y Dylan Pearce, coreógrafo asociado. La música fue arreglada por el músico nominado al Grammy, Thaddaeus Tribbett, y por David Chase, también nominado al Grammy y al Emmy.

Un homenaje a las raíces de las Rockettes

El tap ocupa un lugar especial en la historia de las Rockettes. Cuando la compañía fue fundada en 1925, sus rutinas de tap ayudaron a convertirla en un fenómeno de alcance nacional. Con el paso de las décadas, su repertorio incorporó ballet y jazz, además de desarrollar la conocida Rockettes Precision Dance Technique.

“Ring” pretende recuperar aquella herencia desde una perspectiva contemporánea. Cada una de las 36 bailarinas llevará zapatos equipados con micrófonos inalámbricos patentados por Radio City, una tecnología que permite amplificar con claridad el sonido de cada golpe de los zapatos. El sistema ya se utiliza en otros números de tap del espectáculo, como “12 Days of Christmas” y “Rag Dolls”.

El vestuario también tendrá un papel central. El diseño comenzará con polainas de zapatos cubiertas de brillo y continuará con un vestido negro y plateado adornado con cristales, hombreras y un tocado. En total, cada conjunto incorporará más de 3,600 cristales para crear una apariencia inspirada en el resplandor de una campana metálica.

Cada vestuario será confeccionado a la medida de la bailarina, incluidos mallas, medias y zapatos, cuyos tonos serán ajustados individualmente. Los accesorios fueron fabricados en Nueva York mediante impresión 3D y diseñados para resistir una exigente temporada de presentaciones.

Para quienes acudan por primera vez, el montaje conservará los elementos que han definido su identidad durante generaciones, pero ahora sumará recursos pensados para que el público pueda seguir con mayor detalle la precisión colectiva de las bailarinas.

El “Christmas Spectacular 2026” tendrá 230 funciones, la cifra más alta en la historia del espectáculo. Las entradas comienzan en $50 dólares al comprarlas presencialmente en la taquilla de Ticketmaster de Radio City Music Hall y en $55 si se adquieren por internet.

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