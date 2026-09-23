Trump y Xi Jinping afrontarán su octava reunión en medio de conflictos comerciales

El presidente Donald Trump su homólogo chino Xi Jinping mantendrán en la Casa Blanca su octava reunión bilateral durante una visita de Estado en medio de tensiones en Medio Oriente y pugnas comerciales.

Se espera que los mandatarios aborden el jueves asuntos estratégicos, entre ellos la seguridad de la inteligencia artificial, el comercio internacional, la situación de Taiwán, la guerra en Irán y el suministro de minerales críticos, informó ABC News.

“Vamos a hablar de muchas cosas. Va a ser una gran reunión. Y vamos a analizar… tenemos una muy buena relación”, declaró Trump al respecto. “Miren, a él le gusta China. A mí me gusta Estados Unidos. Él ama China. Yo amo Estados Unidos. Así son las cosas. Pero mañana por la noche tendremos un gran evento, un gran evento. Todos quieren estar allí. Todos quieren estar allí”.

Por su parte, Taiwán figura como el punto de mayor interés para China. El régimen del gigante asiático exige el cese de la venta de armamento estadounidense a la isla cuando Xi advirtió a Trump que una gestión inadecuada de este asunto podría llevar a ambas naciones a “entrar en conflicto”, según datos de la agencia Xinhua.

Actualmente, el líder chino busca frenar una propuesta de venta de armas por valor de $14,000 millones de dólares.

Protocolo oficial de la visita

La visita representa el primer viaje oficial del líder chino a Estados Unidos desde septiembre de 2015. El recibimiento oficial comenzará en la Base Conjunta Andrews, donde el propio Trump acogerá la llegada del avión presidencial.

Las actividades continuarán en la Casa Blanca con una ceremonia de bienvenida en la planta principal, una revista de tropas en el Jardín de las Rosas y una cena de Estado en el Salón Este.

A este banquete asistirán altos ejecutivos tecnológicos como Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, Tim Cook y Sam Altman.

“A miles de personas les encantaría estar en esa cena”, resaltó Trump. “Esta es una candidatura muy difícil para mí. Les he dicho a muchos de mis mejores amigos: ‘Simplemente no pueden venir’”.

El programa concluirá con un té privado entre ambas parejas presidenciales y un recorrido por los Archivos Nacionales antes de la partida de la delegación asiática.

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