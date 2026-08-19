45 años de cárcel para hispano por matar a un hombre y herir al padrastro de su novia en Nueva York

Melbis Hernández, hombre sin hogar, fue condenado a una pena de entre 45 años y cadena perpetua por dos incidentes de apuñalamiento -uno de ellos mortal- ocurridos en el otoño de 2023 en un edificio de apartamentos en Hempstead, Long Island (NY).

Hernández, de 39 años, fue declarado culpable tras juicios con jurado presididos por la jueza Tammy Robbins de los delitos de homicidio, intento de homicidio e intento de agresión.

“En menos de un mes, este acusado cometió dos horribles apuñalamientos”, resumió la fiscal de distrito del condado Nassau, Anne Donnelly, en un comunicado. “Primero, Melbis Hernández intentó matar al padrastro de su novia en un acto de venganza, después de que la víctima lo expulsara del apartamento donde se alojaba. El acusado esperó a que la víctima regresara del trabajo para luego apuñalarlo en una emboscada. Tres semanas después, Hernández regresó al mismo complejo de apartamentos y acabó con la vida de Marlon Rivas Aguilar en un acto de violencia brutal y aleatorio. Mis fiscales trabajaron incansablemente para hacer justicia a las víctimas y a sus familias, y la sentencia de hoy garantiza que un delincuente peligroso quede fuera de nuestras calles, potencialmente por el resto de su vida“.

Según la evidencia, el 28 de septiembre de 2023, aproximadamente a las 9:30 p.m., Hernández aguardó en el estacionamiento trasero del edificio ubicado en 45 Jackson St en Hempstead a que el padrastro de su novia regresara del trabajo. Cuando la víctima de 49 años salió de su vehículo, se le acercó y le propinó una puñalada en el lado izquierdo del pecho.

El herido huyó de Hernández hacia una patrulla policial cercana, lo que provocó que él desistiera de la persecución. La víctima no identificada fue trasladada al hospital NYU Langone-Long Island donde salvaron su vida.

Menos de un mes después, el 21 de octubre de 2023, aproximadamente a las 2:36 a.m., Hernández entró en la escalera del mismo edificio y apuñaló a Rivas Aguilar (53) tres veces por la espalda. No está clato el motico de ese ataque. La víctima fue hallada aproximadamente tres horas más tarde tendida y se certificó su fallecimiento en el lugar de los hechos.

Tras el apuñalamiento, Hernández salió del edificio y arrojó el arma homicida -un cuchillo de cocina- a una alcantarilla cercana, de donde fue recuperada posteriormente por la policía. Se halló ADN de la víctima en el cuchillo.

Asimismo, tras el apuñalamiento, se recuperó una lata de refresco que contenía ADN de Hernández en una ventana próxima al cuerpo de Rivas Aguilar. Hernández fue detenido por detectives del Departamento de Policía del condado Nassau el 5 de noviembre de 2023.

La semana pasada, también en Long Island (NY) Erick García fue condenado a 25 años de prisión tras declararse culpable de matar a tiros al adolescente Carlos Guillén (19) durante un intento de robo. Además Jacob McMillan, adolescente de 18 años, fue sentenciado por homicidio y posesión ilegal de un arma en relación con el balazo que recibió Amira McCleod, atleta residente de Queens (NYC), durante una fiesta en Long Island (NY) en 2025.

En mayo Carlos Castro, joven hondureño de 27 años, fue acusado en relación con el tiroteo fatal de Steven Rocco detrás de una bodega en Huntington Station, Long Island (NY). En marzo Jeremy Allen fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, tras ser declarado culpable de torturar y asesinar a su amigo de infancia Christopher Hahn (43), en Long Island (NY). En enero Brayan Heredia Escobar (20), Jhon López Campos (18) y Julio Beltrán (40) se declararon culpables de matar a golpes a Cándido Guadalupe Saravia Martínez, salvadoreño de 39 años, en Long Island (NY).

En octubre de 2025 Jeremías Anariba Morán fue sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua tras declararse culpable de dispararle fatalmente a su amigo Gustavo Godínez Cárcamo (40) dentro de un auto en Long Island (NY). También ese mes Bryan Ventura Ramírez fue arrestado como sospechoso de haber baleado mortalmente al adolescente dominicano Robin Moscoso Hernández (17) dentro de una vivienda en el condado Suffolk (NY).

En noviembre de 2024 Brian Cordovano fue sentenciado a 30 años de prisión estatal tras declararse culpable de disparar fatalmente a dos hombres, incluido un amigo de la infancia porque ya no quiso prestarle dinero, en Long Island (NY). En octubre de ese año siete personas -cinco de ellas adolescentes- fueron acusadas por la muerte de Linver Alexander Ortiz Ponce, salvadoreño de 29 años que fue asaltado, golpeado brutalmente y baleado porque se estacionó afuera de una casa ajena, según los fiscales en el condado Suffolk.