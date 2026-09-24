¿Buscas trabajar desde casa? Estos 10 empleos pagan $67,000 al año o más en EE.UU.

FinanceBuzz reunió 10 empleos cuyas funciones pueden realizarse a distancia en algunos puestos. Todas tienen salarios anuales medianos superiores a $67,000, según datos de mayo de 2025 de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS).

Los salarios mencionados corresponden al punto medio de lo que ganaban los trabajadores de cada ocupación: la mitad percibía más y la otra mitad, menos.

1. Administradores de instituciones educativas: $105,870

Coordinan áreas académicas, presupuestos y personal. Algunas tareas administrativas pueden hacerse en línea, aunque el trabajo presencial dependerá de la institución y del cargo.

2. Especialistas en gestión de proyectos: $102,320

Organizan presupuestos, calendarios, equipos y tareas para cumplir los objetivos de un proyecto. Parte de esa coordinación puede realizarse mediante plataformas digitales.

3. Programadores informáticos: $100,390

Escriben, modifican y prueban código para programas y aplicaciones. Algunas empresas permiten realizar estas funciones desde casa, según las necesidades del equipo.

4. Desarrolladores web y diseñadores digitales: $99,520

Construyen sitios web y diseñan interfaces para que sean funcionales y fáciles de usar. Sus tareas se realizan principalmente con herramientas digitales.

5. Analistas de crédito: $83,510

Revisan información financiera para evaluar el riesgo de conceder préstamos. El análisis de documentos y la elaboración de informes pueden hacerse a distancia en determinados empleos.

6. Suscriptores de seguros: $81,370

Estudian las solicitudes de cobertura y los riesgos asociados antes de decidir si una aseguradora puede ofrecer una póliza y bajo qué condiciones.

7. Representantes de ventas mayoristas y de manufactura: $76,460

Venden productos a otras empresas y administran cuentas de clientes. Las llamadas y negociaciones pueden hacerse en línea, aunque algunos puestos requieren visitas.

8. Dietistas y nutricionistas: $76,400

Diseñan planes de alimentación y asesoran a pacientes o clientes. Algunas consultas se realizan por videollamada; la profesión suele requerir estudios especializados y, según el estado, una licencia.

9. Especialistas en recursos humanos: $75,940

Reclutan, entrevistan y seleccionan candidatos. También pueden ocuparse de prestaciones y relaciones laborales, funciones que algunas organizaciones gestionan en línea.

10. Tecnólogos de información de salud y registradores médicos: $68,020

Trabajan con sistemas de historiales clínicos y analizan información médica. Algunas de estas labores digitales pueden desempeñarse fuera de un centro de salud.

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