Trabajos del siglo XXI: Joven de 20 años con promedio de 4.5 elige escuela técnica para prepararse ante la IA

Alejandro Rodríguez, de 20 años, fue un alumno con promedio de 4.5 y participó en grupos de estudiantes superdotados. Sorpresivamente, descartó ir a una universidad tradicional para matricularse en una escuela técnica donde estudió mecánica automotriz y consiguió empleo como técnico aprendiz certificado de Porsche.

Su decisión le permitió obtener una carrera práctica menos expuesta al desplazamiento de la inteligencia artificial y casi sin deuda educativa, aun cuando sus profesores esperaban que fuera a la universidad. También refleja cómo se adaptan a esta nueva realidad: la contratación de jóvenes cayó 9% en las industrias estadounidenses más expuestas a la IA después de la aparición de ChatGPT, según la Oficina del Censo.

Actualmente, los jóvenes optan por esta ruta profesional para conseguir empleos más rápido y, en muchos casos, mejor remunerados que si contaran con un título universitario, así como un menor riesgo de competir contra la IA.

Sin embargo, los estudiantes deben evaluar aspectos como el costo de la matrícula, duración de la carrera, certificaciones, colocación laboral y costo de herramientas antes de inscribirse. La formación técnica puede reducir tiempo y deuda, pero no garantiza un empleo continuo. Tampoco es una garantía para quienes aspiran a los sueldos más jugosos.

Un promedio de 4.5 no cambió su decisión

Rodríguez fue un estudiante sobresaliente, tomó clases universitarias durante la secundaria y durante toda su vida escolar estuvo en programas para estudiantes avanzados. Por ello, sus orientadores escolares daban por sentado que iría a una universidad tradicional.

“Se esperaba que fuera a la universidad por mi desempeño escolar”, relató a Fortune. Pero cuando les informó que iría a una institución técnica, los administradores intentaron convencerlo de solicitar ingreso a colegios comunitarios antes de aceptar su decisión.

La presión reveló otra limitación: su escuela no ofrecía una ruta clara hacia los oficios. “No había un solo día en que tuviéramos una clase de taller, nada de carpintería, nada práctico”, afirmó Rodríguez y añadió que a los estudiantes deberían disponer de esas alternativas.

La mecánica sustituyó a la universidad tradicional

Sus padres le permitieron explorar el oficio antes de tomar una decisión definitiva. Rodríguez acompañó durante los fines de semana a un familiar que trabajaba como técnico de Mercedes-Benz para comprobar si realmente disfrutaba la reparación de automóviles.

Después ingresó al Universal Technical Institute, completó capacitación automotriz y avanzó por el programa Formación Acelerada de Credenciales Ford (FACT). Su objetivo posterior era conseguir un lugar en el cotizado Programa de Aprendizaje en Tecnología Porsche (PTAP).

“Tenía muy claro lo que quería hacer”, señaló. “Quería ir al Universal Technical Institute, pasar por el programa Ford FACT y usarlo para entrar en Porsche PTAP. Alcancé cada una de las metas que me propuse”.

Porsche ofrece capacitación especializada

El programa PTAP proporciona formación específica para diagnosticar, mantener y reparar vehículos Porsche. La capacitación dura normalmente 23 semanas y se imparte en centros vinculados con la armadora en Atlanta, Georgia; Easton, Pennsylvania; y Eastvale, California.

Normalmente, Porsche cubre los costos de la matrícula y el alojamiento de los participantes admitidos, mientras Universal Technical Institute también facilita empleo parcial durante la capacitación. Debido a que las condiciones pueden cambiar, los aspirantes deben confirmar costos, elegibilidad y obligaciones antes de aceptar una plaza.

Rodríguez afirmó que concluyó su formación con una deuda mínima. El contraste puede ser considerable: la deuda estudiantil promedio de la generación Z se ubicó en $21,670 durante el segundo trimestre de 2025, según Education Data Initiative.

La IA complica las contrataciones iniciales

La elección de Rodríguez coincide con una medida de adaptación ante lo difícil que resulta actualmente obtener oportunidades profesionales para recién graduados. Un estudio de la Oficina del Censo encontró que las contrataciones de trabajadores de 22 a 24 años disminuyeron 9% en las industrias más expuestas a la inteligencia artificial tras el lanzamiento de ChatGPT.

El empleo ajustado de esos trabajadores disminuyó 12% durante los diez trimestres posteriores, mientras se mantuvo estable en los sectores menos expuestos. El autor advirtió, sin embargo, que algunas tendencias comenzaron alrededor de la pandemia, por lo que los resultados no demuestran que la IA haya causado por sí sola toda la caída.

“Definitivamente, la IA tiene algo que ver”, sostuvo Rodríguez sobre el renovado interés de la gente por aprender oficios. “La gente está empezando a quedarse sin trabajo y tiene que hacer algo. Y nuestros empleos, en cierto modo, no pueden quitárnoslos”.

El oficio tampoco garantiza inmunidad

La mecánica automotriz exige trabajo físico, diagnóstico presencial y adaptación a sistemas electrónicos, características que dificultan su automatización completa. Sin embargo, describir cualquier empleo como “a prueba de IA” resultaría excesivo: las herramientas digitales ya participan en etapas como diagnósticos, programación y gestión de talleres.

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) registró un salario anual mediano de $50,620 para técnicos y mecánicos automotrices en mayo de 2025. El organismo proyecta que su empleo crecerá 5% entre 2025 y 2035, más rápido que el promedio de todas las ocupaciones.

Rodríguez también está consciente de que esta profesión no le garantiza ingresos automáticos. “Depende de tu impulso, de cuánto quieras trabajar y de cuánto quieras invertir en ti mismo”, afirmó. Su recomendación para otros jóvenes fue directa: “Sigue invirtiendo en ti, porque nadie puede quitarte estas habilidades”.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la formación en escuelas técnicas sobre universidades

¿Cómo ejemplifica el caso de Alejandro Rodríguez esta nueva tendencia de formación profesional?

Pese a tener un promedio elevado, Alejandro descartó ir a una universidad de cuatro años para cursar una formación especializada en el Universal Technical Institute y posteriormente ingresó a la capacitación técnica de Porsche.

¿Qué ventajas le dio esta elección?

Rodríguez inició su carrera con “casi ninguna deuda”, pero no especificó el monto exacto ni detalló todos los costos afrontados por su familia.

¿Cuánto gana un mecánico automotriz?

El salario mediano nacional fue de $50,620 anuales en mayo de 2025. Los ingresos reales cambian según experiencia, certificaciones, especialidad, empleador y ubicación.

¿La inteligencia artificial puede reemplazar a los mecánicos?

No existe garantía de inmunidad tecnológica. La IA puede automatizar parte del diagnóstico y la administración, pero las reparaciones físicas todavía requieren intervención técnica presencial.

¿Qué debes comparar antes de elegir una escuela técnica?

Debes revisar matrícula, duración, acreditación, certificaciones, herramientas necesarias, tasas de graduación y colocación laboral. También confirmar si el programa conecta directamente con empleadores.

Conclusión

La experiencia de Rodríguez no demuestra que la universidad haya perdido valor ni que todos los oficios aseguren empleo. Sí evidencia que una ruta técnica planificada puede ofrecer una entrada más rápida al mercado laboral y reducir la exposición a una deuda que condicionaría varios años las finanzas de un joven.

El riesgo se presenta para quienes elijan únicamente por miedo a la IA. Los estudiantes que combinen habilidades prácticas, conocimientos digitales y aprendizaje continuo tendrán mayor capacidad para adaptarse cuando la tecnología transforme tanto las oficinas como los talleres.

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