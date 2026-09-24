Equipo alemán despidió a Sabrina Wittmann, primera mujer en ser DT en el fútbol masculino profesional

La entrenadora alemana Sabrina Wittmann, quien en 2024 hizo historia al convertirse en la primera mujer en asumir la dirección técnica de un equipo masculino profesional en las tres categorías principales del fútbol de Alemania, fue destituida de su cargo este jueves por la directiva del FC Ingolstadt 04.

La decisión institucional se produjo tras encadenar una racha negativa de tres derrotas en los últimos cuatro compromisos oficiales, rendimiento que relegó a la escuadra a la decimotercera posición de la 3. Liga y complicó los objetivos de pelear por el ascenso de categoría.

El director deportivo del club germano Harald Gärtner explicó ante los medios que la determinación responde a la necesidad de efectuar un cambio de rumbo inmediato para reorientar el proyecto deportivo tras evaluar la evolución colectiva de la plantilla.

Por su parte, la estratega de 35 años lamentó la abrupta interrupción de su proceso al frente de la entidad de su ciudad natal, donde laboraba en diversas áreas técnicas desde 2009.

El paso de Wittmann por el banquillo del Ingolstadt marcó un hito de integración en el balompié europeo, coincidiendo con la irrupción de otras figuras femeninas en la estructura técnica del fútbol germano, como el caso de Marie-Louise Eta en el Union Berlin.

Pese al despido, la entrenadora destacó el aprendizaje adquirido en la gestión de vestuarios profesionales y el manejo de la atención mediática en un entorno tradicionalmente dominado por varones.

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