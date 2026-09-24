Venezuela se corona campeona sudamericana y jugadoras chilenas arruinaron celebración con batalla campal

De la gloria al bochorno. Esa fue la imagen que se dio en la final de los Juegos Suramericanos 2026 disputados en el estadio de la Asociación Rosarina de Fútbol, en Argentina. Venezuela se consagró campeona y, en medio de la celebración, las jugadoras chilenas iniciaron una batalla campal.

Chile abrió el marcador a los 49 minutos gracias a Antonella Martínez, que definió una jugada por la derecha de Vaitiare Pardo. La Roja controló el partido durante un gran tramo, pero el destino le tenía preparados otros planes.

De forma in extremis, en el cierre, a los 90 minutos, una mano de Amparo Abarca dentro del área fue sancionada como penal para Venezuela.

La capitana Karla Alfonso tomó el balón y, con un tiro colocado, anotó el 1-1 que envió la final a la tanda de penaltis.

En la serie, la portera venezolana Valeria Rebanales atajó los remates de Martínez y Pardo. Venezuela ganó 4-2 y aseguró la medalla de oro.

La reacción de las jugadoras venezolanas fue de éxtasis total. La celebración estuvo llena de euforia y la frustración se apoderó de algunas jugadoras chilenas que lo tomaron como una provocación y encararon a sus rivales.

El cruce tuvo empujones, gritos y jalones, pero a pesar de la tensión, el enfrentamiento no pasó a mayores. Al final, las jugadoras fueron separadas y ambos equipos se retiraron del campo.

Terminó mal el partido en que Venezuela (F) superó a Chile (F) en penales para ganar el oro por los Juegos Odesur. pic.twitter.com/lPpI5KPOMm — ??lex Yánez (@AlexYanezFC) September 23, 2026

Chile se quedó con la medalla de plata, mientras que Uruguay obtuvo el bronce en el torneo femenino Sub 20 de los Juegos Suramericanos.



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