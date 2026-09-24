Javier Bardem pide que Pink no sea embajadora de UNICEF

La polémica alrededor de la salida de Macklemore de la gira de Ed Sheeran continúa. Ahora, el actor Javier Bardem promueve que se destituya a la cantante Pink como embajadora del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, conocida como UNICEF.

La salida de Pink se está solicitando porque ella se expresó en contra de las declaraciones que Macklemore hizo en el concierto de Sheeran, en el que expresó su preocupación por el genocidio en Gaza y mandó un mensaje de libertad para Palestina.

Después de que Macklemore hiciera pública su postura en el concierto del artista británico, los organizadores de la gira “Loop Tour” decidieron excluirlo del resto de fechas en las que figuraba como abridor.

Las declaraciones que Pink hizo sobre el caso han sido calificadas como “una muestra desalentadora de división y odio” por parte de Swifties Against Genocide, organización que está liderando la petición que Bardem promueve y que invita a firmar.

En dicho documento, dice: “Como personas profundamente preocupadas por el bienestar de los niños en todo el mundo, debemos exigir a los embajadores de UNICEF los más altos estándares de neutralidad y compasión. Los niños palestinos, al igual que todos los niños afectados por el genocidio, merecen embajadores que brinden apoyo y empatía inequívocos ante su difícil situación”.

Al mismo tiempo que apoya esta petición, también ha fijado postura sobre las acusaciones que han sufrido los cineastas israelíes, Yuval Abraham y Rachel Szor, quienes estrenaron hace semanas el documental “NAZA”.

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