Javier Bardem critica la “masculinidad tóxica” de Trump, Putin y Netanyahu durante su paso por Cannes

El actor Javier Bardem volvió a dejar clara su postura política durante su paso por el Festival de Cannes, donde está presentando la película “The Beloved”, de Rodrigo Sorogoyen.

Durante su encuentro con la prensa, Bardem, quien protagoniza “The Beloved”, se refirió al machismo que existe en el mundo, especialmente en su país natal, España.

“Tengo 57 años y vengo de un país muy machista llamado España, donde un promedio de dos mujeres son asesinadas mensualmente por sus exmaridos o exnovios, lo cual es horrible. Tanta cantidad de mujeres asesinadas es increíble. Y de alguna manera lo hemos normalizado. Es como decir: ‘Bueno, sí, es horrible’. O sea, ¿estamos locos? Estamos matando mujeres porque algunos hombres creen que son de su propiedad, que las poseen”, dijo.

Bardem se refirió a cómo la masculinidad tóxica afecta incluso la política que ejercen grandes potencias, poniendo como ejemplo a los mandatarios de Estados Unidos, Rusia e Israel.

“Y ese problema también afecta al Sr. Trump, al Sr. Putin y al Sr. Netanyahu, ese tipo con las agallas que dice: ‘Mi polla es más grande que la tuya, y te voy a bombardear’. Es un comportamiento tóxico masculino que está causando miles de muertos, así que sí, tenemos que hablar de ello. Y creo que estamos hablando de ello… Afortunadamente, somos más conscientes de ello, porque quizás hace 20 años [esto] era algo a lo que nadie prestaba atención como problema”, dijo el oscarizado actor español.

En declaraciones anteriores, Javier Bardem también fijó postura con respecto al conflicto en Gaza, el cual calificó como un “genocidio”.

“El genocidio es un hecho. Se puede luchar contra él, se puede intentar justificarlo, explicarlo. Eso es un hecho. Si se puede estar en contra o justificarlo, si se justifica con el silencio o con el apoyo, se está contribuyendo al genocidio. Para mí, esos son hechos. Ahora bien, se puede afrontar esto con diferentes declaraciones. Mi declaración es que este es el poder que ustedes me dieron. No tengo otro poder, ni más poder que ustedes, excepto este, y lo uso de la mejor manera que sé”, explicó el artista.

Javier Bardem protagoniza “The Beloved”, de Rodrigo Sorogoyen, la cual se estrenó en Cannes. Se trata de un drama psicológico sobre un director ganador del Óscar llamado Esteban Martínez (interpretado por Bardem), que intenta reconectar con su hija actriz a pesar de que no ha tenido contacto con ella en más de una década.

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