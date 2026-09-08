“Bunker”, de Penélope Cruz y Javier Bardem, deslumbra en Venecia con una ovación récord de 15 minutos

La película “Bunker”, protagonizada por los actores españoles Penélope Cruz y Javier Bardem, recibió una larga ovación tras su proyección en el Festival de Cine de Venecia.

Tras su estreno la noche del martes, la cinta recibió una increíblemente larga ovación de 15,5 minutos por parte del público presente. Penélope Cruz se mostró emocionada hasta las lágrimas mientras agradecía la reacción de los presentes. Javier Bardem también expresó su gratitud al público mientras le daba muestras de afecto a Cruz, quien, además de ser su coprotagonista, también es su esposa.

“Bunker” se ubica como una de las ovaciones más largas de los últimos tiempos. En 2024, “La habitación de al lado” de Pedro Almodóvar recibió una ovación durante 17 minutos.

La película fue dirigida por Florian Zeller y el elenco está conformado por Patrick Schwarzenegger y Paul Dano, quienes también agradecieron individualmente los aplausos del público.

En esta película, Bardem y Cruz interpretan a un matrimonio que atraviesa una crisis profesional y personal, la cual se profundiza cuando un arquitecto propone construir un búnker, lo que pone a prueba su compatibilidad moral.

Zeller afirmó en una entrevista a Variety que “Eyes Wide Shut” de Stanley Kubrick fue una inspiración para filmar “Bunker”. En ese momento, Kubrick escogió a Tom Cruise y Nicole Kidman, entonces casados, para interpretar a una pareja cuya relación se desmorona. Zeller quiso repetir la misma fórmula con Penélope Cruz y Javier Bardem.

“Me encantó “Eyes Wide Shut”, esa propuesta ambivalente que se le presenta al público, donde uno no está del todo seguro de qué es lo que se le invita a ver. Con Cruz y Bardem, quería usar lo que son para abordar algo más auténtico e inquietante para el público”, dijo Zeller, quien compitió por el León de Oro por “The Son” en la edición del festival de 2022.

Con respecto a la idea de escoger a Javier Bardem y Penélope Cruz, el director habló sobre la necesidad de trabajar con “una pareja real”.

“Inmediatamente me atrajo la idea de trabajar con Javier Bardem y Penélope Cruz, dos de los actores más talentosos de la actualidad, que además forman una de las parejas más icónicas. Escribí “Bunker” para ellos. Esta película traspasará los límites de la narrativa y la verdad emocional, difuminando la línea entre la realidad y la ficción de una manera emocionante y profundamente humana”, señaló Zeller para Deadline.

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